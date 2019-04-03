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03.04.2019
WarSpot

Китайцы собрали "летающий миномёт"

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Источник изображения: warspot.ru

Китайцы "научили" дроны сбрасывать мины. Вчера, 1 апреля, на телеканале CCTV был показан сюжет об испытаниях беспилотника под названием Bomber.

Производителем дрона является корпорация CJAIE (China Jing An Import & Export Corporation). Впервые Bomber был показан на выставке LIMA 2019, которая проходила в конце марта в малайском городе Лангкави.

Испытания беспилотника Bomber

Bomber представляет собой небольшой беспилотник вертолётного типа, способный нести несколько мин. На видео показан образец, поразивший наземные цели 60-мм минами. При этом "бомбы" были оснащены системой дистанционного подрыва.

На сайте производителя указывается, что Bomber способен нести четыре 60-мм мины и поражать цели на дистанции до 50 км от пункта управления. Длина беспилотника составляет 1,7 м, высота — 62 см. Дрон может развивать скорость до 145 км/ч.

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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