Войти
03.04.2019
Газета.ru

Угроза с воздуха: ядерный бомбардировщик США подлетел к России

108
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Ядерный бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress, способный нести на борту ядерные ракеты, подлетел к воздушным границам Калининградской области. Самолет стартовал с авиабазы в Великобритании, после чего пересек Германию и Польшу. Облетев границы российского эксклава, B-52 вернулся в немецкое воздушное пространство. Вместе с ним возле Калининграда летал американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V.



К границе Калининградской области в понедельник, 1 апреля, подлетел стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. Как сообщает мониторинговый сервис Flightradar,

самолет, способный нести ядерные крылатые ракеты, приблизился к границам российского эксклава со стороны Польши.

Бомбардировщик вылетел с авиабазы Фэйрфорд в Великобритании. Пролетев над Нидерландами и Германией, B-52 повернул в сторону Калининградской области и летел вдоль балтийского побережья Польши. В час дня по московскому времени самолет подлетел на 130 км к морской границе России. После получасового полета самолет развернулся. Как сообщает ФАН, бомбардировщик "отрабатывал бомбометание по базе Балтфлота".

Одновременно с этим возле Калининградской области совершал полет самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.

Неделей ранее, 25 марта, сразу три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress осуществили пролеты в 150 км от калининградских рубежей на Балтике. После один из самолетов провел учебное бомбометание на литовском полигоне, который расположен в 60 км от границы РФ. Кроме того, бомбардировщик с позывным AERO61 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, временами приближаясь на расстояние 37 км к морской границе России в Финском заливе и 191 км к городской черте Санкт-Петербурга.

Американский бомбардировщик также провел учебное бомбометание на Центральном полигоне вооруженных сил Эстонии на северо-востоке республики.

В 2018 году австралийский журналист Джейми Сейдел сравнил Калининград с "ножом у горла НАТО в Балтийском море". Об этом говорится в его статье на новостном портале News.com.au.

"Новые бункеры. Новые ракеты. Улучшенные авиабазы. Расширенные склады для вооружений. Москва явно что-то устраивает в Калининградском эксклаве - тяжело вооруженном аванпосте, нацеленном в самое сердце Европы", - пишет Сейдел. Ссылаясь на репортаж телеканала CNN, журналист отметил обновление как минимум четырех ключевых военных объектов на территории Калининградской области. По данным минобороны США, работы в эксклаве - "самый крупный шаг" со стороны России по милитаризации Калининграда.

По мнению австралийского журналиста,

Калининградская область стала для НАТО "сильной головной болью" в последние годы. Бомбардировщики, истребители, подводные лодки и военные корабли России регулярно проводят учения, цель которых - отработать варианты военного конфликта со странами Скандинавии, говорится в статье.

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка российского Военно-морского флота, в числе которого - малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК, способном разместить восемь крылатых ракет "Калибр".

Морская, противолодочная и противовоздушная оборона также может использовать и целую плеяду других боевых кораблей, сообщается в статье. В их числе эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о размещении ракетного комплекса "Искандер" в Калининградской области заявил, что Россия "никому не угрожает", однако при этом имеет полное суверенное право размещать вооружения на своей территории там.

Американские самолеты постоянно летают у морской границы Калининградской области. В 2016 году два самолета-разведчика НАТО приблизились к границам региона. За пару недель до этого были засечены патрульные и разведывательные самолеты стран Североатлантического альянса и Швеции. Американцы стянули к российской границе P8 Poseidon, самолет-разведчик RC-135V, НАТО отправила самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry AWACS, а Швеция - самолет радиотехнической разведки.

Российские власти, в том числе и президент РФ Р’Р"Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ, неоднократно подчеркивали, что наша страна способна дать решительный и разрушительный ответ на любую агрессию.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев в разговоре НСН заявил, что американцы возвращаются к тактике "холодной войны".

"Во времена "холодной войны" противники постоянно делали облеты наших границ - сутками висели над Балтикой, Черным морем, на Дальнем Востоке. Это была обычная практика. Видимо, ее возродили в связи с предстоящими мероприятиями по выходу из ДРСМД и нашими военно-политическими заявлениями", - считает генерал-лейтенант.


Иван Апулеев

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Россия
США
Финляндия
Швеция
Эстония
Продукция
B-52
E-3
KC-135
P-8 Poseidon
Искандер
КС-К
УКСК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21630 Буян
NATO
Военные учения
Калибр КР
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
26.03.2019
Разведка на границах: "Боинг" США облетел Калининград
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
14.06.2017
В сети появилось видео перехвата российским Су-27 американских самолетов
10.06.2016
Учения НАТО: не стоит лезть на медведя с перочинным ножом (Agora Vox, Франция)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500