Угроза с воздуха: ядерный бомбардировщик США подлетел к России

Ядерный бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress, способный нести на борту ядерные ракеты, подлетел к воздушным границам Калининградской области. Самолет стартовал с авиабазы в Великобритании, после чего пересек Германию и Польшу. Облетев границы российского эксклава, B-52 вернулся в немецкое воздушное пространство. Вместе с ним возле Калининграда летал американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V.

К границе Калининградской области в понедельник, 1 апреля, подлетел стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. Как сообщает мониторинговый сервис Flightradar,

самолет, способный нести ядерные крылатые ракеты, приблизился к границам российского эксклава со стороны Польши.

Бомбардировщик вылетел с авиабазы Фэйрфорд в Великобритании. Пролетев над Нидерландами и Германией, B-52 повернул в сторону Калининградской области и летел вдоль балтийского побережья Польши. В час дня по московскому времени самолет подлетел на 130 км к морской границе России. После получасового полета самолет развернулся. Как сообщает ФАН, бомбардировщик "отрабатывал бомбометание по базе Балтфлота".

Одновременно с этим возле Калининградской области совершал полет самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.

Неделей ранее, 25 марта, сразу три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress осуществили пролеты в 150 км от калининградских рубежей на Балтике. После один из самолетов провел учебное бомбометание на литовском полигоне, который расположен в 60 км от границы РФ. Кроме того, бомбардировщик с позывным AERO61 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, временами приближаясь на расстояние 37 км к морской границе России в Финском заливе и 191 км к городской черте Санкт-Петербурга.

Американский бомбардировщик также провел учебное бомбометание на Центральном полигоне вооруженных сил Эстонии на северо-востоке республики.

В 2018 году австралийский журналист Джейми Сейдел сравнил Калининград с "ножом у горла НАТО в Балтийском море". Об этом говорится в его статье на новостном портале News.com.au.

"Новые бункеры. Новые ракеты. Улучшенные авиабазы. Расширенные склады для вооружений. Москва явно что-то устраивает в Калининградском эксклаве - тяжело вооруженном аванпосте, нацеленном в самое сердце Европы", - пишет Сейдел. Ссылаясь на репортаж телеканала CNN, журналист отметил обновление как минимум четырех ключевых военных объектов на территории Калининградской области. По данным минобороны США, работы в эксклаве - "самый крупный шаг" со стороны России по милитаризации Калининграда.

По мнению австралийского журналиста,

Калининградская область стала для НАТО "сильной головной болью" в последние годы. Бомбардировщики, истребители, подводные лодки и военные корабли России регулярно проводят учения, цель которых - отработать варианты военного конфликта со странами Скандинавии, говорится в статье.

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка российского Военно-морского флота, в числе которого - малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК, способном разместить восемь крылатых ракет "Калибр".

Морская, противолодочная и противовоздушная оборона также может использовать и целую плеяду других боевых кораблей, сообщается в статье. В их числе эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о размещении ракетного комплекса "Искандер" в Калининградской области заявил, что Россия "никому не угрожает", однако при этом имеет полное суверенное право размещать вооружения на своей территории там.

Американские самолеты постоянно летают у морской границы Калининградской области. В 2016 году два самолета-разведчика НАТО приблизились к границам региона. За пару недель до этого были засечены патрульные и разведывательные самолеты стран Североатлантического альянса и Швеции. Американцы стянули к российской границе P8 Poseidon, самолет-разведчик RC-135V, НАТО отправила самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry AWACS, а Швеция - самолет радиотехнической разведки.

Российские власти, в том числе и президент РФ Р’Р"Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ, неоднократно подчеркивали, что наша страна способна дать решительный и разрушительный ответ на любую агрессию.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев в разговоре НСН заявил, что американцы возвращаются к тактике "холодной войны".

"Во времена "холодной войны" противники постоянно делали облеты наших границ - сутками висели над Балтикой, Черным морем, на Дальнем Востоке. Это была обычная практика. Видимо, ее возродили в связи с предстоящими мероприятиями по выходу из ДРСМД и нашими военно-политическими заявлениями", - считает генерал-лейтенант.

Иван Апулеев