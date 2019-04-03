СМИ предложили Трампу сказать "нет" вступлению Грузии в НАТО

В 1990 году Запад пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток, однако своего обещания не выполнил. Теперь американскому президенту следует сказать "нет" Грузии по вопросу вступления в альянс, чтобы Кремль не воспринимал эту небольшую страну в Кавказских горах, как платформу для нападения на Россию, пишет в своей статье для National Interest военный эксперт Дуглас Макгрегор.

Источник изображения: Минобороны Грузии

С распадом СССР, когда в НАТО закончилась "активная жизнь", стали раздаваться голоса: альянсу следует сменить направление деятельности либо "вовсе выйти из бизнеса". Такие высказывания "встряхнули" блок как "магия вуду", что в итоге приняло форму вторжения альянса под руководством США на Балканы, говорится в статье.

Дальнейшим поддержанием жизненных сил НАТО, постепенно превращающейся в зомби, стала инициированная в 1994 году программа "Партнерство ради мира". Альянс стал активно развивать партнерство со странами, не являющимися членами организации. В результате Польша, Чехия, Венгрия и практически все государства Восточной Европы выстроились в очередь на вступление в альянс, хотя в самом начале 90-х США, Британия, ФРГ и Франция пообещали Москве, что бывшие члены Варшавского договора не будут приниматься в Североатлантический блок.

По словам автора, в 1990-х годах Россия уже не представляла угрозы Западу, однако президент Клинтон, американские сенаторы и производители оружия были очарованы перспективой собрать больше пожертвований на антироссийскую кампанию.

В настоящее время в НАТО готовится вступить Грузия, чтобы стать очередным протекторатом Соединенных Штатов – именно протекторатом, а не союзником, как и большинство членов альянса, пишет эксперт.

При этом он отмечает, что насаждаемая Западом информация о том, что Путин готовит Россию к войне с западными странами – это преувеличение, но было ошибкой сомневаться в его решимости защищать права собственной страны в своем полушарии.

Поэтому, если президент Трамп не хочет, чтобы Москва пришла к выводу о том, что Грузия становится платформой для нападения на Россию, Иран или другую региональную державу, он должен просто сказать "нет"

– говорится в статье.

Прав был де Голль, когда говорил: Англия – это остров, а Соединенные Штаты – не в Европе. Время, отпущенное для "НАТО-зомби", - истекает, заключает автор.