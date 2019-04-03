В Республику Корея прибыли первые истребители F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 2 апреля. ВВС Республики Корея 29 марта получили первые два истребителя F-35A "Лайтнинг-2", прибывшие в 14:35 на авиабазу "Чхонджу" (140 км к югу от Сеула) после перегоночного полета с авиабазы ВВС США "Льюк" (шт.Аризона), который начался неделей ранее.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок (DAPA), самолеты войдут в состав 17-го истребительного авиакрыла, размещенного на авиабазе "Чхонджу". Предполагается, что официальная церемония ввода самолетов в боевой состав ВВС Республики Корея состоится в апреле или мае. Дата объявления о полной готовности истребителей к боевому применению пока не определена. Прибывшие истребители входят в число шести F-35A, которые ВВС РК приняли в США в прошлом году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2013 года Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея по результатам повторного тендера рекомендовал приобрести 40 истребителей F-35A, которые должны быть поставлены с 2018 по 2021 гг. Сеул первоначально планировал купить 60 самолетов на сумму 8,3 трлн. вон, однако, как было заявлено, дополнительные 20 истребителей могут быть приобретены позднее, в зависимости от оперативных потребностей и обстановки на Корейском полуострове.

В марте 2014 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) объявило о выборе F-35 претендентом на приобретение и приступило к переговорам с американским правительством о стоимости и условиях поставки самолетов в рамках программы "Иностранные военные продажи". В сентябре 2014 года исполнительный комитет Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея под председательством министра национальной обороны Хан Мин-гу (Han Min-gu) одобрил подписание письма с предложением и принятием предложения о покупке F-35 "Лайтнинг-2", стоимость которых оценивается в 7,3 трлн. вон (7,04 млрд. долл.). Документ был подписан 30 сентября 2014 года.

Церемония выкатки первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для поставки ВВС Республики Корея, состоялась на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас) 28 марта 2018 года. По состоянию на конец 2018 года ВВС приняли шесть самолетов F-35A, которые применялись для обучения на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона). До конца 2019 года в Южную Корею должны прибыть 10 самолетов F-35A.