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03.04.2019
ЦАМТО

Более 260 новейших машин связи поступит в войска ЗВО в текущем году

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П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М"
Система комплексной связи и управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 2 апреля. В 2019 году в соединения и воинские части, дислоцированные в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО), по гособоронзаказу поступит более 260 новейших образцов машин связи.

Среди образцов, спланированных к поставке, – станции спутниковой связи, пункты управления связью на базе бронированных автомобилей "Тигр" и высокопроходимых грузовых автомашин "Мустанг", командно-штабные машины на базе бронетранспортеров и автомашин КамАЗ, а также ретрансляционные станции и мобильные передвижные мачты.

Новейшая техника обладает высокими характеристиками, позволяющими развернуть цифровые средства связи и автоматизации, видеоконференцсвязи, помехозащищенной спутниковой связи, а также организовать работу коммутационного оборудования и передачу сигналов боевого управления по различным каналам, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тигр
Тигр БА
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КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
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