Человек и пистолет: Владимир Ярыгин рассказал о своем главном детище

Заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин отпраздновал день рождения. Он по-прежнему в строю и трудится на родном Ижевском заводе. А его главное детище пистолет "Грач" - служит российским военным и бойцам спецподразделений.

Концерн "Калашников" поздравил ижевского оружейного мастера Владимира Ярыгина с 69-летим. А подарок по случаю дня рождения сделал всем почитателям его конструкторского таланта.

Видеоролик, снятый компанией, дарит редкую возможность узнать все о пистолете Ярыгина ("Грач") от его создателя.

Напомним, что оружие создавалось с 1990 по 2000 годы на замену пистолету Макарова. На почетную "должность" были и другие претенденты, но в конкурсе победила разработка Владимира Ярыгина.

Этот полуавтоматический пистолет калибра 919 мм отличается мощным патроном, способным пробивать легкие бронежилеты и преграды.

Емкость магазина - 16 патронов. Это вдвое больше, чем у предшественника.

Пистолет приспособлен под обе руки, легко и быстро разбирается. У самого оружейника на это уходит несколько секунд.

Справка "РГ"

Владимир Александрович Ярыгин родился 1 апреля 1950 года. В 1973 году окончил Ижевский механический институт, после чего поступил на службу в отдел главного конструктора Ижевского механического завода.

В 1979 году разработал стандартные самозарядные пистолеты калибра 5,6 мм Иж-34 и Иж-35. Под его руководством на основе пистолета Марголина МЦ-1 создали малогабаритный пистолет "Марго" и линейку газовых пистолетов 6П36, 6П37, Иж-77-8, Иж-77-7,6, Иж-78-7,6.

В 2003 году было принято на вооружение его главное детище - пистолет Ярыгина.

Также им была создана его экспортная модель - "Викинг".

Сейчас конструктор занимается модернизацией существующих пистолетов.

Олег Корякин