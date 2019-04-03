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03.04.2019
ЦАМТО

"ИЭМЗ "Купол" увеличил продажи гражданской продукции на 25 проц. в 2018 году

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Логотип АО «Купол»
Логотип АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Источник изображения: http://www.kupol.ru/

ЦАМТО, 2 апреля. Группа предприятий "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") по итогам 2018 года увеличила продажи продукции гражданского назначения на 25%.

Об этом, как передает агентство ТАСС, сообщил генеральный директор АО "ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов.

"Объем продаж гражданской продукции группы предприятий "ИЭМЗ "Купол" по итогам 2018 года составил 1,5 млрд. руб., достигнут прирост в 25%", – сказал он. По словам Ф.Зиятдинова, в 2019 году предприятие планирует наращивать темпы производства и реализации гражданской продукции, отмечает ТАСС.

Он пояснил, что рост может быть обеспечен, в том числе, за счет реализации инвестиционных проектов на дочерних предприятиях "Купола". "Так, при условии введения в строй второй очереди фармпроизводства по выпуску растворов для перитонеального диализа, объем только по этому виду продукции может удвоиться – с достигнутого в 2018 году уровня в 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.", – цитирует ТАСС Ф.Зиятдинова.

В пресс-службе предприятия агентству ТАСС сообщили, что в целом объем производства завода в 2018 году составил 25,5 млрд. руб., темп роста к уровню 2017 года – 225%.

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Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
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