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03.04.2019
Российская газета

Тверская дивизия РВСН ушла в леса с новым оружием

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Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

Под Тверью начались учения РВСН. На полевые позиции отправились порядка 20 пусковых установок МБР "Тополь" .

В ходе маневров отрабатываются выход ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смена позиций, масировка и боевое охранение.

- Особенностью учения является высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр задач по применению перспективных образцов вооружения и готовность Бологовского соединения к перевооружению, - рассказали РИА Новости в Минобороны России.

В маневрах задействованы более 400 единиц массивной военной техники и около четырех тысяч военнослужащих.

Бологовское соединение РВСН вооружено подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Тополь-М". Планируется постановка на боевое дежурство новых ракет РС-24 "Ярс".


Антон Валагин (Тверь)

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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