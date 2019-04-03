СМИ Израиля заявили о переброске иранских сил к границам страны на Голанах

Накануне состоялись очередные телефонные переговоры израильского и российского лидеров. Биньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Путину за несколько дней до проведения выборов в Израиле. Как сообщают израильские СМИ, в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы безопасности на Ближнем Востоке. При этом с безопасностью в этом регионе дела, как известно, обстоят далеко не лучшим образом. Сложности добавило признание Трампом Голанских высот израильской территорией и появление в США карт с "новыми" границами Израиля и Сирии.

Источник изображения: topwar.ru

Израильский портал Nziv со ссылкой на медиасеть "Аль-Арабия" пишет о том, что на границу Сирии с Израилем переброшены иранские подразделения. Это так называемые Басидж – военизированное ополчение, структурно относящееся к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Утверждается, что иранские силы развернулись между населёнными пунктами Тасил и Арна – близ границы с Израилем, у Голанских высот.

Из материала:

В то же время сирийские разведывательные подразделения находятся в городе Тапас, что неподалёку от израильских границ на Голанах. Там они готовятся оказывать помощь "Хизбалле".

В израильских СМИ при этом напоминают, что Россия "обещала оказать содействие в выводе иранских и проиранских сил за пределы 100-километровой зоны у сирийско-израильской границы". Другими словам, вину за появление упомянутого Басиджа (если таковое появление вообще имеет место быть) израильские репортёры пытаются перекладывать на Россию.

Из материала в Nziv:

Сможет ли Касем Сулеймани (один из командующих КСИР, - прим. "ВО") навязать власть своих отрядов на юге Дараа, или же Путин преуспеет в переговорах с Израилем и вытеснит эти силы оттуда?