Индия завершает разработку техзадания тендера на поставку 114 истребителей

Военно-воздушные силы Индии завершает разработку технического задания (ТЗ) для нового масштабного тендера на закупку и производство 114 истребителей. Ожидается, что проект будет передан на рассмотрение Совета по оборонным закупкам (DAC) в июне.

Источник изображения: Dassault Aviation

Требования дорабатываются штаб-квартирой ВВС. После окончания работ над документом, в течение двух ближайших месяцев он будет отправлен в Объединенный оборонный штаб (IDS) для включения в бюджетный план

- сообщил представитель министерства обороны Индии.

Однако следующее заседание Совета по оборонным закупкам запланировано только в июне, после того как в стране пройдут выборы, которые, впрочем, вряд ли повлияют на долгосрочные проекты ВВС.

После того, как список требований по тендеру будет предоставлен, индийские ВВС выпустят подробный запрос предложений для потенциальных участников конкурса.

В апреле прошлого года в Нью-Дели опубликовали коммюнике, в котором сообщило, что правительство планирует закупить 114 истребителей, из которых 85% необходимо будет построить на местных предприятиях в рамках программы Make in India.

Закупки будут обрабатываться в соответствии с моделью стратегического партнерства, в соответствии с которой выбранная иностранная компания должна заключить соглашение с индийским частным партнером, в рамках которого организует производство самолетов на местных предприятиях с передачей технологий.

На данный момент о своей заинтересованности на участие в тендере заявили семь международных компаний. Две из них представят на конкурс одномоторные реактивные самолеты, а другие - двухмоторные истребители.

Среди машин, представленных на конкурс, точно будут Rafale Dassault, F/A-18 Boeing и Saab Gripen. Также предполагается участие Lockheed Martin с истребителем F-16V Block 70/72, для Индии переименованного в F-21. Консорциум Eurofighter представит "Тайфун".

Российские авиакорпорации готовятся предложить МиГ-35 и Су-35.

Общая сумма сделки может составить 20 миллиардов долларов. Прямая закупка составить 18 истребителей, остальные 96 будут собраны "на месте".