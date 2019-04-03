Бронеавтомобили "Тайфун - У" впервые покажут на параде в Новосибирске

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На торжественном параде в Новосибирске, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в механизированной колонне пройдут новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Бронеавтомобиль "Тайфун-У" защищен комбинированной броней из металла и керамики, которая в состоянии выдержать выстрелы бронебойными 7,62-мм пулями и попадание пуль калибром до 14,5мм. Пулестойкие шины дополнительно имеют систему подкачки.

Машина защищает экипаж и груз от подрыва фугаса до 8 кг в тротиловом эквиваленте и предназначена для перевозки пехоты, боеприпасов и оружия в опасных зонах.

Также впервые будет продемонстрирован многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10", который способен осуществлять наблюдение за объектами в труднодоступной местности и на больших расстояниях.

В полете БПЛА "Орлан-10" может находиться до 16 часов. С его помощью осуществляется поиск и обнаружение условного противника, корректировка нанесения поражения артиллерийских систем.

Данные образцы хорошо зарекомендовали себя в полевых условиях и активно используются при проведении учений.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс". Всего по главной улице Новосибирска проедут около 50 единиц военной техники. Среди них бронированные автомобили марки "Тигр", "БТР", комплексы "С-400", "Искандер", "Панцирь-С1", артиллерийские установки НОНА-СВК, Урал - 4320 с 2А65 "Мста-Б" и системы "Град".