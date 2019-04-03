В Китае показали патрулирование границы "по горло в снегу"

Китайское телевидение опубликовало материал о патрулировании границы страны на западе – в горной местности, в зоне стыка границ с Таджикистаном, Афганистаном и Индией. Речь идёт о зоне патрулирования, носящей название "Снежный остров".

Источник изображения: sina.com.cn

Маршрут патрульного отряда проходит через заснеженный перевал и по руслу замёрзшей реки. Из-за схождения лавин глубина снежного покрова здесь может достигать нескольких десятков метров. При этом саму тропу пограничного отряда засыпает постоянно, причём иногда на середине маршрута. Даже выносливые лошади местной породы, которые привычны к работе в горах, не могут преодолеть эти снежные препятствия. И в таких случаях военнослужащим грузы приходится нести буквально на себе, а лошадей отправлять обратно.

На высоте около 3,5 тысяч метров от расположения заставы до крайней точки у границы нужно преодолеть около 11 км в таких по-настоящему экстремальных условиях.

Сами пограничники говорят, что для повышения безопасности и ускорения процесса (если это слов здесь уместно) часть маршрута зачастую приходится преодолевать по-пластунски. Своеобразный привал через каждые несколько сотен метров. На весь маршрут могут уходить сутки и более.

Источник изображения: sina.com.cn

Настоящим испытанием такой маршрут является для вновь прибывших военнослужащих. Для службы в таких суровых условиях выбираются сержанты и офицеры, прошедшие длительную спецподготовку. Предпочтение отдаётся тем, кто родом из этих мест на западе Китая. Но и для них патрулирование "по горло в снегу" - испытание.

При этом на одной из конечных точек маршрута – у границы – военнослужащие китайской армии разворачивают национальный флаг и исполняют гимн страны.

Источник изображения: sina.com.cn

Это, как сообщает китайское телевидение, является "традиционной демонстрацией серьёзности намерений по защите любого участка государственной границы".