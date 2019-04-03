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03.04.2019
Военное обозрение

США заморозили поставки оборудования F-35 Турции из-за закупок С-400

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Соединенные Штаты прекратили поставку оборудования, связанного с малозаметным истребителем F-35, в Турцию. Причина - отказ Анкары приостановить процедуру покупки российской системы противоракетной обороны.

Чиновники США сообщили своим турецким коллегам, что дальнейшие поставки оборудования, связанного с F-35 и необходимого для подготовки к прибытию самолета пятого поколения, заморожены.

Информация была опубликована информационным агентством Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Позже Пентагон подтвердил сообщение.

В ожидании однозначного отказа Анкары от контракта по С-400, поставки и действия, связанные с подготовкой инфраструктуры для F-35 в Турции, были приостановлены

- заявил представитель министерства обороны подполковник Майк Эндрюс.

Президент Турции Тайип Эрдоган отказался отступить от запланированной Анкарой покупки российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Соединенных Штатов, поставит под угрозу безопасность самолета F-35.

Разногласия по поводу F-35 являются последним из целой череды дипломатических конфликтов между Соединенными Штатами и Турцией, включая требования Анкары о выдаче Вашингтоном исламского богослова Фетхуллаха Гюлена, разногласия по поводу ближневосточной политики и войны в Сирии, а также санкций против Ирана.

О том, что такие шаги могут быть предприняты в ближайшем будущем, стало ясно в марте 2019 года, когда представитель военного ведомства США заявил, что у Соединенных Штатов есть перечень оборудования, поставки которого они могут приостановить. По словам чиновника, Соединенные Штаты таким образом хотят послать Турции сигнал о том, что Вашингтон всерьез опасается, что Анкара не откажется от своих намерений приобрести С-400.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Ожидается, что решение США относительно F-35 осложнит запланированный на этой неделе визит в Вашингтон министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который пройдет в рамках саммита стран Североатлантического альянса.

Некоторые российские системы вооружений рассматриваются как несомненная угроза Соединенным Штатам, независимо от того, кто их использует и с какой целью. Поскольку Турция является не просто покупателем F-35, а промышленным партнером, одним из звеньев в цепочке поставщиков деталей и оборудования для малозаметного истребителя, заморозка поставок этих систем представляет собой серьезную эскалацию конфликта со стороны Соединенных Штатов и доказательством серьезности намерений Вашингтона, так как ситуация грозит серьезными издержками для обеих сторон

- заявил Эндрю Хантер, сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

В то же время, ранее Соединенные Штаты высказали уверенность, что в случае с деталями, производимыми Турцией, Вашингтону не составит труда найти замену поставкам. Всего Анкара производит около 800 деталей F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и др. Только часть из них производится единолично турками, для остального оборудования и элементов есть дублирующие производства.

Например, части фюзеляжа уже производятся Northrop Grumman, которая нарастила производство на собственных предприятиях. На данный момент максимальный срок задержки поставок F-35 может составить 3 месяца.

США и другие союзники Турции по НАТО, являющиеся обладателями F-35, опасаются, что радар российской ракетной системы С-400 научится определять и отслеживать самолет, что сделает F-35 более уязвимым для российского оружия в будущем.

В попытке убедить Анкару отказаться от своих планов купить С-400, Вашингтон предложил более дорогую противоракетную систему Patriot американского производства, срок действия предложения которой истек в конце марта. Турция проявила интерес к системе "Пэтриот", но не за счет отказа от российской системы.

Анкара остро заинтересована не просто в закупке системы ПРО, но и получении технологий. Согласно заявлениям Эрдогана, с Россией, в отличии от США, ему удалось договориться.

Турецкие чиновники отказывались менять позицию по закупке С-400, отмечая, что у ряда стран НАТО есть система С-300, и игнорирование этого факта является дискриминацией по отношению к Анкаре.

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Иран
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Сирия
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Турция
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