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03.04.2019
Военное обозрение

В Индии подняли Су-30МКИ на перехват пакистанского БПЛА-нарушителя границы

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Индийские СМИ сообщают о том, что в приграничные районы с Пакистаном были направлены два истребителя Су-30МКИ. Связано это было с появлением пакистанского беспилотного летательного аппарата. Появление БПЛА было зафиксировано в районе Хемкаран (Пенджаб).

Источник изображения: topwar.ru

Через некоторое время, как утверждает индийская сторона, в районе границы появились самолёты F-16 пакистанских ВВС.

Дрон, как отмечено представителями командования индийских военно-воздушных сил, углубился в воздушное пространство Индии на несколько сотен метров, однако потом вернулся в воздушное пространство Пакистана.

На этот раз обошлось без боевых действий в приграничных районах.

Однако в индийской блогосфере факт ухода БПЛА вызвал возмущение. В материалах зачастую встречаются претензии к военному командованию Индии, которое не отдало приказ на уничтожение дрона ВВС Пакистана.

Из комментариев под материалом в индийском СМИ:

А что делают наши зенитные ракеты? Они бесполезны, если будут и дальше "молчать". Какой тогда смысл покупать вооружения и технологии за миллиарды долларов?

Добавляется: "Зачем поднимать боевые истребители, если можно уничтожить беспилотник с земли?"

Пакистанская армия столь же агрессивна, как и до событий в Балакоте. Но Моди (премьер-министр Индии, - прим. "ВО") на это не реагирует.

Между тем, действующие власти Индии обвиняют оппозицию в том, что она пытается накалять обстановку.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
F-16
Су-30
Су-30МК
Проекты
БПЛА
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