Плюсы и минусы бронирования танков "Абрамс" обеднённым ураном

Одной из особенностей американского танка "Абрамс" является наличие бронелистов, в составе которых присутствует обедненный уран. В 1988 году в модификации М1А1НА применялась урановая броня первого поколения – уранокерамика UO87. В 1990 на танк устанавливали урановую броню второго поколения – UO100 в алюминиевых пакетах. На сегодняшний день в модификациях M1A2SEP применяется броня третьего поколения - UO100 с графитовым напылением в титановых пакетах. Заявлено и о скором переходе на уранокерамику поколения 4.

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Эквивалентная стойкость такой брони к БОПС (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) составляет 960 мм, а к кумулятивным снарядам – до 1600 мм стальной брони. Для сравнения, урановая броня первого поколения имела 470 мм против БОПС и 650 мм против кумулятивных снарядов. То есть, новые параметры по защищённости смело можно отнести к плюсам.

Но урановая броня, несмотря на хорошие показатели стойкости, имеет свои недостатки.

Плотность обедненного урана примерно в 1,7 раза больше плотности свинца, а значит и тяжелее. Из-за большой массы такой брони ее применяют только в лобовой части башни и передней части корпуса. Конструктивная особенность урановой брони исключает изгиб листов, что обуславливает "угловатость" и большие габариты "Абрамса". Это один из минусов.

Немаловажным аспектом является безопасность экипажа. Хотя обедненный уран менее радиоактивен, чем обычный уран и его излучение блокируется облицовкой, он, как и любой другой тяжелый метал, представляет опасность для здоровья человека.

При обстреле танка и повреждении урановых элементов внутри машины может концентрироваться микроскопическая радиоактивная пыль, вдыхание которой негативно сказывается на здоровье. Попадания даже без пробития брони приводят к разбросу возле танка опасных элементов и загрязнению местности.

Также токсичность и параметры радиоактивного вреда от урановой брони значительно возрастают при пожаре. Экипаж вдыхает опасные продукты, что негативно сказывается на здоровье танкистов.

Ранее в США независимые медики делали попытки оценить влияние обеднённого урана на танковые экипажи, длительное время эксплуатирующие бронемашины с уранокерамической защитой.

Начинали бодро, однако потом исследования неожиданно были свёрнуты. Появилось мнение о том, что медикам попросту не дали доработать, чтобы реальное положение вещей с влиянием на здоровье не стало причиной отказа от использования технологии. Потому технология используется и развивается, несмотря на множество её критиков в самих США. И никаких исследований биомедицинского характера официально не проводится. По крайней мере, в открытом доступе о них ничего не сообщается.