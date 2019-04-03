Около 20 пусковых установок "Тополь" ведут интенсивные маневры под Тверью

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Около 20 пусковых установок ракетных комплексов "Тополь" вышли на полевые позиции в ходе высокоинтенсивных маневров в Тверской области, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в ходе командно-штабного учения, проводимого под руководством командующего РВСН, марши совершили ракетные полки ПГРК "Тополь" Бологовского ракетного соединения. За сутки на полевые позиции были выведены около 20 пусковых установок ПГРК "Тополь" в Тверской области", - говорится в сообщении.

В ходе учения отрабатываются вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смена полевых позиций, организация маскировки и боевого охранения.

"Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения и оценка готовности Бологовского соединения к перевооружению", - отметили в военном ведомстве.

Всего в учениях будут задействованы более 400 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки "Тополь", а также около 4 тысяч военнослужащих, добавили в Минобороны.