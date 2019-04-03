F-35 сможет заправляться в воздухе ночью без "ослепления" пилотов

В марте объединенная группа команды летчиков-испытателей F-35 Pax River и базы ВВС Эдвардс, Калифорния, завершила испытания усовершенствованных проблесковых маячков для самолетов F-35 ВМС США и корпуса морской пехоты. Маячки потребуются для ночной дозаправки в воздухе.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Новые маячки предназначены для взаимодействия с топливозаправщиком KC-135, которая позволит палубным F-35С и самолетам F-35B заправляться в ночное время без "ослепления" пилотов.

Система крепится к зонду. Цель установки такого маячка в том, чтобы осветить заправочную емкость или "корзину" до такой степени, чтобы пилот F-35 мог видеть штангу, подключиться к ней и начать заправку. Тем не менее, существующие маячки имеют не слишком удачную конструкцию: их дизайн затруднял оператору стрелы KC-135 обзор. А обзор является одним из требований ВВС: оператор стрелы должен наблюдать за заправкой и помогать пилоту F-35 поддерживать безопасное отделение от заправочной стрелы. Одна из основных целей этого изменения заключается в обеспечении лучшей видимости специалиста.

Проблема с текущим освещением заключалась в том, что оно был слишком ярким и ослепляло операторов. Новая подсветка была разработана, чтобы снизить этот эффект, но в тоже время оставаться достаточно яркой для пилота F-35

- сказал Майкл МакГи, руководитель проекта по воздушной дозаправке в Форте Эндрюс.

F-35B был направлен на базу ВВС Эдвардс из расположения Авиационной испытательной эскадрильи 23 (VX-23), после чего прошел совместные тесты с KC-135. Как наземные, так и летные испытания ставили различные задачи для команды испытателей.

Для наземных испытаний мы использовали ангар. Нужна была абсолютная темнота. Нам пришлось убрать аварийное освещение с объекта и поставить коврики на пол, чтобы уменьшить блики. Операторы стрелы были подняты на подъемнике для имитации танкера KC-135.

Мы могли бы смоделировать корзину, приближающуюся к зонду, при помощи подручных средств, пока пилот F-35 оценивал яркость света

- пояснил МакГи.

Наземный тест оценивал два типа источников света с разными цветовыми тонами - теплый белый и янтарный - на разных уровнях яркости. По словам Макги, теплый белый свет был лучше подошел как для операторов стрелы, так и для пилотов.

Итоговая оценка дала положительные результаты, и теперь Агентство по сертификации заправок воздушных судов включит этот проект в пересмотренный допуск к полетам для авиации ВМС США и Корпуса морской пехоты.

Для основной версии - F-35A не требуется дополнительных изменений.