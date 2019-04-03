20 пусковых установок "Тополь" выведены на учения в Тверской области

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - В рамках учения стратегические ракетчики Бологовского ракетного соединения за сутки вывели на полевые позиции около 20 пусковых установок ПГРК "Тополь" в Тверской области, сообщает Минобороны России.

"В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смены полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения и оценка готовности Бологовского соединения к перевооружению" являются главными особенностями учения.