США приостановили программу сотрудничества с Турцией по самолетам F-35 - Пентагон

Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Анкара не отказывается от покупки российских ЗРК С-400, поэтому США приняли решение о приостановке сотрудничества с Турцией по самолетам-невидимкам F-35, сообщил Пентагон.

"Мы очень сожалеем в связи со сложившейся ситуацией в области нашего партнерства с Турцией по F-35. Министерство обороны предпринимает разумные шаги для защиты общих инвестиций в нашу технологию", - заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс.

Он отметил, что "важный диалог по этому вопросу будет продолжаться", однако предупредил, что "если Турция закупит С-400, их дальнейшее участие в программе F-35 находится под угрозой".

Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

В заявлении Пентагона в понедельник говорится, что в настоящее время ведется поиск альтернативных источников комплектующих турецкого производства.

Как считают наблюдатели, в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Аналитики и военные чиновники считают, что самолеты-невидимки, F-35, являются единственным самолетом, эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

США пытаются отговорить Анкару от покупки С-400, предлагая взамен систему ПРО Patriot.