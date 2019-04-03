Первый собранный в Саудовской Аравии самолет Hawk Mk 165

1 апреля 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, являющийся заместителем премьер-министра и министром обороны королевства, присутствовал на авиабазе имени короля Абдулазиза в Дахране в Восточной провинции на церемонии выкатки первого собранного в Саудовской Аравии учебно-боевого самолета BAE Systems Hawk Mk 165 AJT.

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман на церемонии выкатки на авиабазе имени короля Абдулазиза в Дахране в Восточной провинции первого собранного в Саудовской Аравии учебно-боевого самолета BAE Systems Hawk Mk 165 AJT, 01.04.2019 (с) министерство обороны Саудовской Аравии.

ВВС Саудовской Аравии заказали в августе 2012 года по контракту стоимостью 800 млн долл корпорации BAE Systems 22 учебно-боевых самолета Hawk Mk 165 AJT, которые были целиком построены на производственной линии BAE Systems в Вартоне (Великобритания) и поставлены в 2016-2018 годах. Вслед за этим Саудовская Аравия в феврале 2016 года заключила с ВАЕ Systems соглашение на поставку еще 22 самолетов Hawk Mk 165 AJT, которые должны уже быть собраны в Саудовской Аравии. Сборка осуществляется на авиаремонтных мощностях саудовских ВВС на авиабазе имени короля Абдулазиза в Дахране, в качестве субподрядчиков привлечены 25 саудовских компаний. Ожидается, что все 22 самолета будут собраны там в течении двух лет.

В ВВС Саудовской Аравии самолеты Hawk Mk 165 AJT заменяют учебно-боевые самолеты Hawk Mk 65/65A предшествующего поколения, полученные в 1980-е годы.

Подборка официальных фотoграфий о событии от коллеги kahhar_786 :