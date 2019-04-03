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03.04.2019
Российская газета

Турция не получит из США оборудования для F-35 из-за ЗРК С-400

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости www.ria.ru

США прекратили поставку в Турцию оборудования для истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightining II. Речь идет об оборудовании, которое необходимо, чтобы подготовиться к прибытию новых самолетов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Официальные лица США уже сообщили своим турецким коллегам, что они не получат оборудование, связанное с F-35. Все последующие поставки тоже отменены.

Причина данного решения - контракт на покупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Вашингтону так и не удалось уговорить Анкару отказаться от приобретения ЗРК С-400, который, по мнению военных, поставит под угрозу безопасность самолета F-35. Взамен США предлагали купить их собственную зенитную ракетную систему Patriot. Но в Анкаре заявили, что ждут С-400 уже в июле нынешнего года, пишет Reuters.

Турция получит от России четыре дивизиона С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Одну часть сделки она оплатит сама, другую - за счет российского кредита, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
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