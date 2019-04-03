На Камчатке атомные субмарины провели подводную дуэль
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 апр – РИА Новости. Атомные подводные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота провели подводную дуэль на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.
Отмечается, что в отработке учебных задач в море приняли участие экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань".
"Экипаж подводного крейсера "Александр Невский" осуществил поиск подлодки "противника", занял выгодную для стрельбы позицию и выполнил учебную торпедную атаку "неприятельской" субмарины. После стрельбы практическими торпедами, в целях уклонения от ответной атаки "противника" РПКСН "Александр Невский" осуществил послезалповое маневрирование. В свою очередь, экипаж атомного подводного крейсера "Рязань" после того, как был атакован, выполнил контратаку и провёл манёвр уклонения от торпеды", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что дуэльная ситуация между двумя подводными крейсерами разного проекта была смоделирована таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин для достижения победы в подводном противоборстве.
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