Войти
03.04.2019
РИА Новости

На Камчатке атомные субмарины провели подводную дуэль

72
0
0
Атомный подводный крейсер стратегического назначения Александр Невский. Архивное фото
Атомный подводный крейсер стратегического назначения Александр Невский. Архивное фото.
Источник изображения: © Минобороны России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 апр – РИА Новости. Атомные подводные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота провели подводную дуэль на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Отмечается, что в отработке учебных задач в море приняли участие экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань".

"Экипаж подводного крейсера "Александр Невский" осуществил поиск подлодки "противника", занял выгодную для стрельбы позицию и выполнил учебную торпедную атаку "неприятельской" субмарины. После стрельбы практическими торпедами, в целях уклонения от ответной атаки "противника" РПКСН "Александр Невский" осуществил послезалповое маневрирование. В свою очередь, экипаж атомного подводного крейсера "Рязань" после того, как был атакован, выполнил контратаку и провёл манёвр уклонения от торпеды", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дуэльная ситуация между двумя подводными крейсерами разного проекта была смоделирована таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин для достижения победы в подводном противоборстве.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
25.12.2018
"Сатана", "Булава" и другие: как российская армия провела 2018 год
14.12.2015
Вторая подлодка "Борей" придёт на Камчатку в 2016 году - ТОФ
10.02.2015
В Арктических широтах
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
28.03.2012
Военная мощь России
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 02:02
  • 1848
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"