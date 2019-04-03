Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии

Ракетные испытания Индии привели к появлению космического мусора, потенциально опасного для МКС. Об этом заявил глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн.

По его мнению, испытания, в ходе которых индийцы сбили спутник, привели к образованию около 400 фрагментов космического мусора.

27 марта стало известно, что в Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия: был сбит космический аппарат, находившийся на высоте 300 км, что для Индии является серьезным прорывом.