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03.04.2019
Известия.ru

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Ракетные испытания Индии привели к появлению космического мусора, потенциально опасного для МКС. Об этом заявил глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн.

По его мнению, испытания, в ходе которых индийцы сбили спутник, привели к образованию около 400 фрагментов космического мусора.

27 марта стало известно, что в Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия: был сбит космический аппарат, находившийся на высоте 300 км, что для Индии является серьезным прорывом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
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