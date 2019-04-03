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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Заседание президентской комиссии по военно-техническому сотрудничеству может состояться до конца апреля - Песков

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете "Коммерсант", что заседание президентской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с зарубежными странами может пройти до конца апреля.

"Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос издания, сказал, что заседание комиссии "может состояться до конца апреля"", - говорится в опубликованном во вторник материале газеты.

При этом близкие к правительству и администрации президента РФ источники рассказали газете, что готовящееся заседание комиссии по ВТС возглавит Владимир Путин, он подведет итоги оружейного экспорта 2018 года. По словам собеседников издания, изначально мероприятие было запланировано на середину марта, но сместилось на апрель ввиду загруженности президентского графика.

В "Рособоронэкспорте" (спецэкспортер российских вооружений) и Федеральной службе по ВТС (ФСВТС) от комментариев воздержались, отмечается в статье.

Источник газеты в оборонной промышленности утверждает, что большая часть вооружений и военной техники поставлялась в рамках долгосрочных контрактов с "традиционными партнерами".

Так, был выполнен или продолжил выполняться ряд крупных соглашений с Китаем: например, в декабре 2018 года завершилась поставка последних четырех из 24 заказанных истребителей Су-35 (общей стоимостью $2,5 млрд), были переданы три вертолета Ми-171 и четыре Ми-17-1Е, а также два Ка-32А11ВС (для пожарных подразделений). Китайские военные также рассчитывали получить первую часть заказанных ранее четырех дивизионов С-400. Однако из-за ЧП, произошедшего при их транспортировке морским путем, поставки системы перенеслись на 2019 год, уточняет издание.

"С Индией выполнены соглашения на комплекс бортовых траекторных измерений КБТИ-М (для установки на авианосец Vikramaditya), отремонтированы шесть вертолетов Ми-17-1В, а также закрыт контракт на модернизацию 63 истребителей МиГ-29 до варианта UPG. ВМС Алжира по контракту от 2014 года получили две дизель-электрические подлодки проекта 06361. В Египет продолжилась поставка истребителей МиГ-29М/М2 (в 2015 году было заказано 46 машин) и вертолетов армейской авиации Ка-52 (также 46 машин), общая стоимость контрактов превышает $3 млрд", - сообщается в публикации.

Вьетнам и Ирак, в свою очередь, получили очередные партии танков Т-90С/СК (всего заказано 64 и 73 машины соответственно), в Лаос было поставлено четыре из десяти учебно-боевых самолетов Як-130, несколько десятков танков Т-72Б1, а также возвращены четыре отремонтированных вертолета Ми-17. В Мьянму были также поставлены шесть Як-130, в Иорданию - два транспортных вертолета Ми-26Т2, пишет газета.

Были и экзотические поставки, отмечает издание: так, Экваториальная Гвинея получила два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", а Нигерия - еще два из 12 заказанных ранее вертолетов Ми-35М.

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Страны
Алжир
Вьетнам
Гвинея
Египет
Индия
Иордания
Ирак
Китай
Лаос
Мьянма
Нигерия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ка-52
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-26
Ми-35
Ми-8АМТ
МиГ-29
МиГ-29М
С-400 Триумф
Су-35
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