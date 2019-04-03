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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Субмарины Тихоокеанского флота на Камчатке сошлись на подводной "дуэли"

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Стратегический подводный ракетоносец "Рязань"
Стратегический подводный ракетоносец "Рязань" проекта 667БДР.
Источник изображения: www.mil.ru

Петропавловск-Камчатский. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели подводную дуэль на Камчатке, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"В районе полигона боевой подготовки экипажи крейсеров провели учение по выполнению атаки и контратаки подводных лодок при двустороннем применении противоборствующими сторонами оружия и гидроакустических средств, в ходе которого разыграли дуэльную ситуацию", - говорится в сообщении.

Экипаж "Александра Невского" осуществил поиск подлодки "противника", занял выгодную для стрельбы позицию и выполнил учебную торпедную атаку "неприятельской" субмарины. После стрельбы практическими торпедами, чтобы уклониться от ответной атаки, "Александр Невский" осуществил послезалповое маневрирование.

В свою очередь, экипаж атомного подводного крейсера "Рязань" после того, как был атакован, выполнил контратаку и провел маневр уклонения от торпеды.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Проекты
Военные учения
ТОФ
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