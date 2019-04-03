Предварительные итоги военно-технического сотрудничества России в 2018 году

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Александры Джорджевич и Ивана Сафронова "Ни танка назад. Владимир Путин подведет итоги военно-технического сотрудничества за 2018 год", в скором времени президент Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором огласит официальные итоги оружейного экспорта за 2018 год. Результаты, по информации "Ъ", превысили ожидания: за рубеж было поставлено вооружений и военной техники на $15 млрд и подписано новых контрактов на сумму свыше $20 млрд, что является одним из самых больших показателей в истории современного ВТС. Добиться этого удалось в первый год вступления в силу американских санкций CAATSA, которые нацелены в том числе на сотрудничающие с Россией страны.

Танки Т-90С российского производства, полученные в 2018 году Ираком. Март 2019 года (с) кадр из видео министерства обороны Ирака

О готовящемся заседании комиссии по ВТС, на котором Владимир Путин подведет итоги оружейного экспорта 2018 года, "Ъ" рассказали источники, близкие к правительству и администрации президента. По их словам, изначально мероприятие было запланировано на середину марта, однако оно сместилось на апрель ввиду загруженности президентского графика. В "Рособоронэкспорте" (спецэкспортер российских вооружений) и Федеральной службе по ВТС (ФСВТС) от комментариев "Ъ" воздержались. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Ъ", сказал, что заседание комиссии "может состояться до конца апреля".

Традиционно ежегодные итоги ВТС подводятся весной: несколько месяцев у чиновников уходит на окончательный подсчет законтрактованной или уже поставленной за рубеж техники. В январе директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил в интервью "Ъ", что подготовка всех итоговых документов завершается: "Могу заверить, что, как и в предыдущие два года, объем экспорта мы держим на уровне $15 млрд". При этом по линии "Рособоронэкспорта" иностранным заказчикам было отгружено продукции в общей сложности на $13,7 млрд, оставшаяся сумма пришлась на "прямые поставки" по линии Минобороны РФ.

Источник "Ъ" в оборонной промышленности утверждает, что большая часть вооружений и военной техники поставлялась в рамках долгосрочных контрактов с "традиционными партнерами".

Так, был выполнен или продолжил выполняться ряд крупных соглашений с Китаем: например, в декабре 2018 года завершилась поставка последних четырех из 24 заказанных истребителей Су-35 (общей стоимостью $2,5 млрд), были переданы три вертолета Ми-171 и четыре Ми-17-1Е, а также два Ка-32А11ВС (для пожарных подразделений). Китайские военные также рассчитывали получить первую часть заказанных ранее четырех дивизионов С-400. Однако из-за ЧП, происшедшего при их транспортировке морским путем, поставки системы перенеслись на 2019 год. С Индией выполнены соглашения на комплекс бортовых траекторных измерений КБТИ-М (для установки на авианосец Vikramaditya), отремонтированы шесть вертолетов Ми-17-1В, а также закрыт контракт на модернизацию 63 истребителей МиГ-29 до варианта UPG. ВМС Алжира по контракту от 2014 года получили две дизель-электрические подлодки проекта 06361. В Египет продолжилась поставка истребителей МиГ-29М/М2 (в 2015 году было заказано 46 машин) и вертолетов армейской авиации Ка-52 (также 46 машин), общая стоимость контрактов превышает $3 млрд.

Вьетнам и Ирак, в свою очередь, получили очередные партии танков Т-90С/СК (всего заказано 64 и 73 машины соответственно), в Лаос было поставлено четыре из десяти учебно-боевых самолетов Як-130, несколько десятков танков Т-72Б1, а также возвращены четыре отремонтированных вертолета Ми-17. В Мьянму были также поставлены шесть Як-130, в Иорданию - два транспортных вертолета Ми-26Т2. Были и экзотические поставки: так, Экваториальная Гвинея получила два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", а Нигерия - еще два из 12 заказанных ранее вертолетов Ми-35М. По словам источников "Ъ", каких-либо серьезных препятствий для реализации ранее заключенных контрактов российские предприятия не испытывали, хотя попытки отдельных американских чиновников или представителей спецслужб "надавить на заказчиков" посредством угроз введения ограничительных мер фиксировались достаточно часто.

Напомним, что с января 2018 года в силу вступили санкции "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA): они касаются понятия "существенной сделки" и распространяются на третьи лица. Серьезного урона эти меры не нанесли, говорит топ-менеджер одного из предприятий ОПК: руководство "Рособоронэкспорта" и ФСТВС прикладывает "титанические усилия" для сохранения позиций России на рынке, "проводя десятки и сотни переговоров по всем линиям". Эта работа дала свои плоды: в 2018 году сумма заключенных контрактов превысила $20 млрд (общий портфель заказов превышает $56 млрд, из которых $51 млрд приходится на "Рособоронэкспорт"). Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов отмечает, что в 2018 году контрактация заметно выросла по сравнению с 2017 годом: "Наконец выстрелили те межправительственные соглашения, которые Владимир Путин подписал еще несколько лет назад". Крупнейший вклад в это внесла Индия: с Дели было подписано рекордное соглашение о закупке десяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на $5,4 млрд (причем оплачиваться он будет в рублях и рупиях, а не в американских долларах), заключен контракт на фрегаты проекта 11356 по схеме "2+2" (два таких корабля должны построить на мощностях индийских верфей, а еще два достроить на калининградском "Янтаре"). Индонезия, несмотря на давление США, подписала в январе контракт на 11 истребителей Су-35 (стоимостью $1,1 млрд), поставки которых могут начаться уже в этом году. Кроме того, по неподтвержденным данным, в середине 2018 года был подписан контракт на поставку нескольких десятков Су-35 для ВВС Египта, производство которых, по информации "Интерфакс-АВН", уже началось на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (официально существование этого контракта российскими чиновниками опровергается). С Мьянмой был подписан контракт на шесть истребителей Су-30СМЭ (примерно $300-400 млн). Из стран бывшего СССР самым крупным заказчиком по объему законтрактованной техники стал Казахстан: в 2018 году Астана (сейчас Нур-Султан) подписала с Москвой соглашения о закупке восьми дополнительных истребителей Су-30СМ, четырех вертолетов Ми-35М и дивизиона зенитной ракетной системы "Бук-М2Э", а Узбекистан законтрактовал десять вертолетов Ми-35М.

"Расслабляться не стоит",- говорит высокопоставленный источник "Ъ" в правительстве. По его словам, в 2019 году предстоит начать реализацию стратегически важных проектов в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке: "Наши западные "друзья" сделают все, чтобы сорвать их реализацию. Мы же должны сделать все, чтобы выполнить свои обязательства".