Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля

Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Архивное фото.

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".

Согласно положению о комиссии, ее заседания проводит председатель - президент Владимир Путин, а в случае его отсутствия - заместитель, премьер Дмитрий Медведев.

Заседание комиссии "может состояться до конца апреля", пишет издание со ссылкой на Пескова.

Источники, близкие к правительству и администрации Кремля, сообщили "Коммерсанту", что заседание проведет Путин, он подведет итоги оружейного экспорта за 2018 год.

"Результаты, по информации "Ъ", превысили ожидания: за рубеж было поставлено вооружений и военной техники на $15 миллиардов и подписано новых контрактов на сумму свыше $20 миллиардов, что является одним из самых больших показателей в истории современного ВТС. Добиться этого удалось в первый год вступления в силу американских санкций CAATSA, которые нацелены в том числе на сотрудничающие с Россией страны", - говорится в публикации.