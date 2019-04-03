Контрольный выстрел в наследство

Требуются покорители космоса, зарплата – 11 300 рублей

Советский Союз оставил России богатое наследство: атомный проект, достижения в освоении космоса. На первый взгляд ничего не изменилось…

Первая в мире атомная электростанция, напомним, была построена в СССР в 1954 году в Обнинске. В конце 1957-го спущен на воду ледокол "Ленин", первый в мире с ядерной силовой установкой ("Мечта полярника"). Первый в мире искусственный спутник Земли, пилотируемый Юрием Гагариным корабль "Восток-1", выход Алексея Леонова в открытый космос… Это лишь некоторые вехи истории человечества. А что сегодня?

"Зато мы делаем ракеты". Или уже не мы?

Россия продолжает оставаться и атомной и космической державой. На смену прежним многочисленным госпредприятиям и научно-исследовательским институтам пришли две большие госкорпорации – "Росатом" и "Роскосмос". Но если посмотреть внимательнее, окажется, что некоторые их успехи трудно отличить от поражения.

“ Все АЭС за рубежом Росатом строит на деньги России. Мы выдаем государству-заказчику заем под низкий процент, но перечисляем деньги госкорпорации ”

Количество аварий спутников и ракет-носителей многократно увеличилось. Нормально работающей космической системы связи или полноценной группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в России все еще нет. А ведь ДЗЗ – это мониторинг и предсказание природных бедствий: извержений вулканов, лесных пожаров, наводнений, ураганов и др. С помощью спутников можно оценить состояние посевов и будущий урожай, сделать точный прогноз погоды. Если сегодня на орбитах летает около 400 спутников, занятых именно дистанционным зондированием, то российских аппаратов среди них всего девять. 22 февраля РИА "Новости" констатировало: "Группировка российских метеорологических спутников "умерла", – сообщил руководитель Росгидромета Максим Яковенко. По словам Яковенко, у Росгидромета в советское время было по 900 запусков ракет, по три ракеты в день. Тогда пускали даже со своих научно-экспедиционных судов".

Кстати, в 2018 году Китай произвел запусков вдвое больше, чем Россия, США – в полтора раза. Конечно, мы пока остаемся партнером США по программе Международной космической станции (МКС), но успешный запуск и стыковка корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска, делают будущее нашего сотрудничества все более призрачным. Может быть, сознательно Роскосмос на своем сайте не включил полет Гагарина в список космических запусков, а не случайно из-за технических неполадок? С другой стороны, если уж сайт с неполадками, что говорить о ракетах.

Впрочем, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин полон оптимизма. Для начала он хочет разместить головной офис госкорпорации в новом здании в виде ракеты. Хочется верить, что к моменту окончания стройки это будет не единственная российская ракета.

Где застряли ледоколы

Если кто-то подумал, что у Росатома все проекты быстро осуществляются, тот ошибся. Показательна история с созданием нового ледокольного флота России. В июне 2016-го многие отечественные СМИ вышли с громкими заголовками: "На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду самого большого и мощного двухреакторного атомного ледоколом в мире – "Арктика". Тогдашний глава Росатома Сергей Кириенко говорил об огромной победе, ведь это новые возможности страны в обеспечении обороноспособности и круглогодичной навигации. По его словам, ледокол "Арктика" к 2018 году обеспечит вывоз сжиженного газа с "Ямал СПГ". Под этот ледокол, кстати, были заключены контракты. О строительстве "Арктики" договорились еще в 2012-м. Деньги на ледокол – 37 миллиардов рублей – выделил бюджет. В 2014 году заключен контракт еще на два ледокола – "Сибирь" и "Урал" – на 84,4 миллиарда. "Арктика" должна была быть сдана в конце 2017 года, "Сибирь" – 2019-го, "Урал" – 2020-го. Но фанфары звучали преждевременно, так как на воду спустили только корпус ледокола. Без турбин. Сегодня говорят о том, что только на декабрь нынешнего года после сдачи "Арктики" назначены ходовые испытания. Конечно, можно повторять, что всему причиной конфликт России с Украиной, ведь турбины должен был испытать Харьковский турбинный завод. А тут пришлось строить стенд на Киров-Энергомаше (КЭМ). На заводе жаловались на кадровые проблемы, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрату компетенций, переделку техпроекта и документации. Короче, все, как обычно: старые опытные рабочие, инженеры и конструкторы уже на пенсии, а новых никто не готовил.

Фото: sdelanounas.ru

Еще раньше стало известно об остановке строительных работ на Балтийской АЭС под Калининградом, которую эксперты признали нерентабельной, хотя в землю уже закопали более 65 миллиардов рублей. Сооружение этой АЭС началось, напомним, в 2008 году. В начале декабря 2014-го руководство дирекции станции заявило, что активная фаза строительства АЭС приостановлена. В начале декабря 2015-го министр энергетики РФ Александр Новак признал, что в ближайшее время возобновление строительства не планируется. 1 апреля 2017 года корпус реактора, изначально предназначенный для Балтийской АЭС, был доставлен для установки на строящейся в Беларуси однотипной АЭС "Островец".

Позже заместитель гендиректора Росэнергоатома Алексей Жуков заявил о том, что согласовывается возможность продолжения строительства атомной электростанции в Калининградской области. Ждем продолжения истории…

Турбины из Америки

Но ведь Росатом строит АЭС за рубежом. И успешно. Это ли не повод гордиться госкорпорацией?! Факты таковы: Росатом действительно работает над проектами в Белоруссии, Турции, Иране, Египте, Индии, Венгрии, Бангладеш и Китае. Но все эти АЭС наша госкорпорация строит за счет... денег России. Мы выдаем государству-заказчику заем под низкий процент, но перечисляем деньги сразу Росатому. Кредит должен начать погашаться после начала эксплуатации АЭС. Это дело нескольких десятилетий. В случае с Египтом кредит 25 миллиардов долларов выдается под три процента годовых сроком на 35 лет. Контракт предусматривает обучение специалистов из АРЕ. Пока трудно сказать, вернется ли наш кредит, как невозможно предсказать, что вообще случится в мире к тому времени.

Где же Россия находит деньги, чтобы выдавать громадные льготные кредиты? Их берут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пополняемого за счет нефтегазовых доходов. Если кто не знает: ФНБ создан для устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Но использовать ФНБ ради сохранения прежнего пенсионного возраста власти не стали, вместо этого профинансировав зарубежные проекты Росатома.

Конечно, можно говорить о том, что заказы Росатома обеспечат нашу промышленность работой не только на время строек, но и в будущем – подрядами на изготовление топливных сборок. Но не надо забывать, что к участию в проектах привлекаются и зарубежные производители. В России будет сделано чуть более 50 процентов оборудования для АЭС в Египте. А например, тихоходные паровые турбины и четырехполюсные турбогенераторы изготовит General Electric. Получается, что нашими деньгами мы поддержим заводы американцев. Не сомнительная ли это благотворительность в то время, как в России "оптимизированы" здравоохранение, наука, образование и культура, огромные проблемы с демографией? Кстати, Росатом на своих сделках дает заработать и иностранным юристам. Так, услуги одной только канадской фирмы Gowling WLG обошлись госкорпорации в 28,3 миллиона рублей. Юристы из-за океана сопровождали контракт с Египтом.

Бюджеты и зарплата

Любопытные совпадения. Росатом и Роскосмос замечены в серьезных финансовых нарушениях. С деятельностью этих структур не раз разбиралась Счетная палата (СП). После проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2011–2013 годах на строительство энергоблоков на действующих АЭС России, аудитор Валерий Богомолов отметил, что в семи из девяти случаев сроки были сдвинуты, что привело к увеличению стоимости объектов. По итогам проверки деятельности Росатома в 2017 году внимание СП привлекло финансирование ледоколов-долгостроев. По мнению аудиторов, Росатом не проверил сметы на достоверность.

Роскосмос вообще рекордсмен по финансовым нарушениям. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин. По его словам, речь идет о миллиардных хищениях: "Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть по сути своровано". Ранее называлась и конкретная сумма – 760 миллиардов рублей. По результатам проверок были заведены уголовные дела. Наглядный пример – Восточный.

Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома в ноябре 2007 года. Сооружение первого стартового комплекса началось в 2012-м. Стройку сопровождали и продолжают сотрясать коррупционные скандалы. А рабочие бастовали из-за задержек зарплаты. В ноябре 2018-го официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что по фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 миллиардов рублей.

В конце января 2019 года еще одно уголовное дело о хищении почти 25 миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный направлено в суд. Также в конце января стало известно о гибели бывшего главы "Дальспецстроя" Дмитрия Савина, который курировал строительство космодрома. Тело начальника с огнестрельным ранением в голову было найдено во дворе его частного дома. Говорят, к нему начало подбираться следствие, но есть и другая версия: концы в воду.

Самое время рассказать о совместном проекте двух корпораций – космическом ядерном двигателе. Как сообщалось, корабль с такой установкой может отправиться на орбиту уже в этом году. Но не факт.

Сама идея создания ядерной двигательной установки появилась в СССР еще в 1958 году. Уже тогда были проведены исследования, показавшие, что, используя ядерный ракетный двигатель достаточной мощности, можно добраться до Плутона и обратно за шесть месяцев, потратив на путешествие мало топлива. Но пока ни одна из стран не смогла создать работающий прототип. В России новый этап работы над созданием ядерного двигателя для космических транспортных систем начался в 2010 году. В разговоре с журналистами академик Михаил Маров сказал: "Я бы мог вам комментировать более или менее ответственно, если бы дело шло о советской эпохе. Вот тогда было все, в общем, довольно четко, хотя и много секретности. Сейчас же я ничего комментировать не могу. Потому что все планы сегодня уползают вправо, причем никто за это ответственности не несет". Отметим, что академик Маров за шесть лет сделал 16 космических аппаратов.

У истоков советских проектов – атомного и космического – стояли Игорь Курчатов и Сергей Королев, оба – великие ученые XX века. Кто рулит этими отраслями сегодня? В первую очередь "эффективные менеджеры".

В результате секвестрирования НИОКР руководимые ими отрасли перестают развиваться. Потом начинается экономия на зарплате сотрудников. Например, инженеры Роскосмоса получают 30 тысяч рублей в месяц, а то и меньше. По крайней мере в Интернете много вакансий с такой зарплатой. Скажем, ГРЦ имени академика В. П. Макеева (один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники) приглашал инженера-электрика на 11 300 рублей. В минувшем марте Росатом искал инженеров с окладом 20 тысяч рублей. Понятно, что в корпорации не идет талантливая молодежь. Закономерный итог – стагнация научных знаний и деградация. Через десять лет работник уже не знает элементарную физику техпроцессов на производственном объекте. Естественно, начинаются технологические сбои и аварии. Вспомним, как летом 2013-го были утрачены три навигационных спутника "Глонасс-М" из-за неправильной установки трех из шести датчиков угловых скоростей? В 2014 году потерян спутник связи "Экспресс-АМ4Р" из-за нарушений при сборке турбонасосного агрегата. Причиной аварии "Союза МС-10" с Алексеем Овчининым и Ником Хейгом ("Авария "Союза": командир действовал образцово") эксперты назвали ошибку при сборке ракеты.

Ксения Царева

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года