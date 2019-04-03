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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Заменитель Ан-26. Тяжеленький, но свой

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Источник изображения: Ил-112 заруливает после выполнения первого полета

Юрий Борисов видит в Ил-112В уникальную платформу

В Воронеже состоялся первый полет самолета Ил-112В. Новинку ждали долго, причем имя самолет получил задолго до того, как появился на свет.

“ Пока машина не соответствует тактико-техническому заданию, подразумевающему перевозку пяти тонн на дальность 1200 километров с использованием аэродромов третьего класса ”

В начале 90-х так должна была называться укороченная версия Ил-114, но в результате индекс перешел к принципиально иной машине.

Вторично за средний транспортник, предназначенный в первую очередь для нужд военных, ильюшинцы взялись в начале 2000-х, но тогда карты спутал конкурент: Минобороны России вроде как предпочло совместный российско-украинский Ан-140. Только в 2013 году стало понятно, что придется обходиться своими силами – имеющийся парк Ан-26, на замену которому разрабатывался Ил-112, вырабатывает ресурс и должен срочно заменяться.

Но ликовать – мы-де создали шедевр – рановато. Во всяком случае главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов ранее говорил, что самолет получается несколько перетяжеленным, но для первой машины это нормально. Пока она не соответствует тактико-техническому заданию, подразумевающему перевозку пяти тонн на дальность 1200 километров с использованием аэродромов третьего класса с длиной ВПП 1500–1800 метров. Утвержден согласованный с военными комплексный план по снижению веса машины.

Алексей Рогозин радости не скрывал

Тем не менее радует, что первый полет состоялся в намеченные сроки. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов, в воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ, с которого велась фото- и видеосъемка. О значимости события свидетельствует и присутствие при первом полете машины курирующего ОПК вице-премьера Юрия Борисова. По его словам, Ил-112В не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач.

Ил-112В над городом

Вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин отметил, что Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Кстати, Рогозин-младший, сын главы Роскосмоса, занял нынешнюю должность всего два года назад, когда, по мнению многих, проект считался полудохлым и на быструю его реализацию мало кто рассчитывал. То, что столь необходимый сейчас самолет довели до летного состояния, во многом личная заслуга Алексея Рогозина.

Руководство ОАК и ВАСО после первого полета

Что касается перспектив массового производства, то пока, как сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, потребность только военно-транспортной авиации оценивается в объеме более 100 самолетов.

В дальнейшем предполагается, что основным заказчиком Ил-112 в различных модификациях станут гражданские авиакомпании, которым нужны и грузовые, и пассажирские версии.


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-140
Ан-26
Ил-112
Ил-114
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Мантуров Денис
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