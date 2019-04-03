На смену "Ладе" придет "Калина"

Адмиралтейские верфи готовы строить по четыре подлодки в год

Первую дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота спустили на воду Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга.

Участникам церемонии было тесновато в громадном, размером с несколько футбольных полей эллинге Адмиралтейских верфей: по обе стороны от спускаемой подлодки построечные места заняты возводимыми субмаринами. На втором корабле тихоокеанской серии – "Волхов" ведется стыковка блоков в единый корпус. На заказах "Магадан" и "Уфа" формируются блоки, проводятся гидравлические испытания.

Строительство поставлено на конвейер, как это и должно быть для обновления флота и ритмичной работы предприятия, где трудятся 6700 специалистов высшей квалификации. "В этом году верфям исполняется 315 лет, сдача этой подводной лодки стала хорошим подарком для нас и вкладом в обороноспособность нашей страны", – отметил директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Любопытная деталь: тихоокеанскую серию не стали обозначать головным кораблем. Первенец словно продолжает семейство подлодок проекта 636.3, созданных для Черноморского флота с августа 2010-го по ноябрь 2016 года.

“ Субмарина заменит выведенный из эксплуатации РПКСН "Петропавловск-Камчатский" проекта 667БДР "Кальмар" ”

Для ТОФ в Петербурге будет построено шесть кораблей этой серии, их очень ждут на Дальнем Востоке. Ведь самая "молодая" из оставшихся в эксплуатации в этом стратегическом регионе субмарин 877-го проекта – "Палтус" – старше 25 лет. Сейчас страна вкладывает колоссальные средства, чтобы возродить строительство боевых кораблей на Тихом океане, как это было во времена СССР. А пока служба "новорожденных" тофовцев начнется с перехода от берегов Балтики.

Проект 636 "Варшавянка", созданный еще во времена ОВД, считается одним из самых удачных среди подводных лодок третьего поколения. Главное его преимущество – повышенная скрытность: по акустическим параметрам субмарина сливается с общим фоном моря, из-за чего ее сложно обнаружить. Неспроста "Варшавянки" при солидной конкуренции на рынке неатомной подводной техники пользуются устойчивым спросом и успешно экспортируются с 1983 года. А натовские охотники за подлодками прозвали 636-й проект "черной дырой".

После 90-х, разрушительных для ВМФ России и нашего кораблестроения, когда возникла острая необходимость срочно обновлять флот, выбор вполне логично пал именно на этот полюбившийся морякам проект. Естественно, доработанный под современные требования. Серия, построенная Адмиралтейскими верфями для Черноморского флота, подтвердила правильность решения.

Субмарина водоизмещением 3950 тонн погружается на 300-метровую глубину, развивая под водой скорость 20 узлов. Запасов на борту хватает для полутора месячных автономных походов на 7500 миль. При этом в черноморской серии – 636.3 – улучшена скрытность, лодка получила новейшее радиоэлектронное оборудование, чтобы дальше "слышать", "видеть" и держать врага на прицеле.

На вооружении – шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины. Но главное, конечно, – новые ракеты "Калибр", способные работать как по морским, так и по наземным объектам. В этом весь мир убедился в декабре 2017 года, когда подводная лодка "Ростов-на-Дону" дала залп по позициям запрещенного в России "Исламского государства".

Для ТОФ субмарины усовершенствовали еще. "Эта серия подводных лодок имеет свои отличия – развивается радиоэлектронное вооружение, улучшаются тактико-технические характеристики и поэтому она будет в некоторую сторону лучше по своим боевым качествам, чем для Черноморского флота", – рассказал заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Первая подлодка названа в честь города воинской славы Петропавловска-Камчатского. В корабельном списке ТОФ субмарина заменит выведенный из эксплуатации атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-211 "Петропавловск-Камчатский" проекта 667БДР "Кальмар". Он прослужил Родине более 30 лет, было дело, при столкновении с атомной подлодкой ВМС США Sturgeon (по вине ее командира) получил повреждения, правда, куда меньшие, нежели американская субмарина.

На удачу и в соответствии с еще дореволюционными традициями новый корабль освящен Русской православной церковью. Благословение получил и его экипаж, сформированный на Дальнем Востоке. Регион уже взял шефство над подводной лодкой. От имени петропавловцев моряков напутствовала Неля Финашина – ветеран труда, всю жизнь проработавшая на Камчатке. Она пожелала кораблю и морякам: "Спокойного моря, и чтобы они всегда возвращались к своим семьям".

Андреевский флаг на борту ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" будет поднят после достройки, заводских и государственных испытаний уже в нынешнем году. А далее, как рассказал Александр Бузаков: "Сдаем еще одну лодку, в 2021 году – две и в 2022-м – тоже две. Мы считаем, что это серийно освоенная продукция, и цикл строительства определяется не столько возможностями самого завода, сколько сроками изготовления оборудования нашими поставщиками".

Одновременно с выполнением гособоронзаказа и возведением гражданских судов на Адмиралтейских верфях создается современный высокотехнологичный комплекс замкнутого цикла по строительству и ремонту неатомных подводных лодок, который позволит передавать заказчикам до четырех кораблей ежегодно. Прицел на перспективные разработки.

Как известно, "Санкт-Петербург" – головная субмарина четвертого поколения проекта "Лада" – находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. В эллингах Адмиралтейских верфей в разной степени готовности еще два корпуса этой серии – "Кронштадт" и "Великие Луки". Ведется интенсивная доработка отечественной воздухонезависимой энергоустановки, что намного увеличит автономность подлодок. "Эта серия будет продолжена. Сейчас оформляются документы для заключения госконтракта. Корабли этой серии (проекта "Лада") будут построены здесь же, на Адмиралтейских верфях", – сообщил вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

В конструкторских разработках – новый проект неатомных подводных лодок следующего поколения с рабочим названием "Калина".

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года