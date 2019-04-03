Помпео обсудил с главой МИД Испании "агрессию" России в Черном море

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем обсудил ряд двусторонних вопросов, в том числе "поведение России в Черном море", сообщает заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних тем, включая агрессию России в Черном море. Они также обсудили совместные усилия в НАТО и важность достижения целей оборонных расходов, изложенных на саммите в Уэльсе", - говорится в сообщении.