Войти
03.04.2019
Интерфакс-АВН

Помпео обсудил с главой МИД Испании "агрессию" России в Черном море

85
0
0
Керченский инцидент
Керченский инцидент.
Источник изображения: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем обсудил ряд двусторонних вопросов, в том числе "поведение России в Черном море", сообщает заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних тем, включая агрессию России в Черном море. Они также обсудили совместные усилия в НАТО и важность достижения целей оборонных расходов, изложенных на саммите в Уэльсе", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
02.04.2019
На Юге России начались большие военные маневры
01.10.2015
Российский Су-35 против Еврофайтера: кто победит? ("The National Interest", США)
20.08.2015
Крупнейшие учения ВДВ НАТО со времен холодной войны начались в Европе
25.06.2012
Молчащие в "Терновнике"
11.10.2011
НАТО: Планы в сфере ПРО не представляют угрозы для России
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500