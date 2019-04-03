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03.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон подтвердил наказание Турции из-за С-400

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Источник изображения: mil.ru

И.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс подтвердил прекращение поставок Турции по программе совместного создания самолета F-35 из-за российских систем ПВО С-400.

Как напомнил Саммерс, США указывали, что приобретение Турцией С-400 является неприемлемым. Теперь Вашингтон предпринимает шаги, которые "необходимы для обеспечения планирования и устойчивости цепочки поставок F-35". США работают над "вторичными источниками поставок для произведенных в Турции деталей", передает РИА "Новости".

Саммерс выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией. Он заверил, что США предпринимают шаги для "защиты общих инвестиций в критически важные технологии".

Американская сторона намерена продолжить диалог по этому вопросу, но пока Турция не откажется от С-400, "США прекратили поставки и деятельность, связанную с предоставлением Турции оперативного потенциала по F-35".

"Если Турция приобретет С-400, продолжение ее участия в программе F-35 будет под угрозой", – заявили в Пентагоне.

Напомним, о том, что Соединенные Штаты приостановили поставку в Турцию оборудования, связанного с истребителем F-35, сообщали информационные агентства.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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