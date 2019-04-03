На российской военной базе в Южной Осетии объявили учебную тревогу

Военнослужащие во время учений на полигоне "Дзарцем" в Южной Осетии. Архивное фото.

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи военнослужащих российской базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, в рамках двухсторонних батальонных тактических учений подняты по сигналу тревоги, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"В учении задействовано более 1,2 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники, в их числе модернизированные танки Т-72А, самоходные гаубицы "Акация", боевые машины пехоты БМП-2 и беспилотные летательные аппараты (БЛА)". - сказал он.

Астафьев рассказал, что в рамках учений военные выдвинулись на полигон Дзарцеми в Южной Осетии, где мотострелковые подразделения, усиленные танковыми, снайперскими, артиллерийскими, огнеметными, противотанковыми и инженерно-саперными подразделениями отработают маневренно-огневые тактические действия.