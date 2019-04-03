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03.04.2019
РИА Новости

На российской военной базе в Южной Осетии объявили учебную тревогу

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Военнослужащие во время учений на полигоне "Дзарцем" в Южной Осетии. Архивное фото
Военнослужащие во время учений на полигоне "Дзарцем" в Южной Осетии. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Наталья Айриян

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи военнослужащих российской базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, в рамках двухсторонних батальонных тактических учений подняты по сигналу тревоги, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"В учении задействовано более 1,2 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники, в их числе модернизированные танки Т-72А, самоходные гаубицы "Акация", боевые машины пехоты БМП-2 и беспилотные летательные аппараты (БЛА)". - сказал он.

Астафьев рассказал, что в рамках учений военные выдвинулись на полигон Дзарцеми в Южной Осетии, где мотострелковые подразделения, усиленные танковыми, снайперскими, артиллерийскими, огнеметными, противотанковыми и инженерно-саперными подразделениями отработают маневренно-огневые тактические действия.

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Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
2С3 Акация
БМП-2
Т-72
Компании
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Проекты
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Военные учения
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