В России испугались американского авианосца в Черном море

Пересмотр конвенции Монтре невыгоден России, поскольку позволит США получить полный доступ в Черное море, заявил "Свободной прессе" капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.

"Соглашение допускает пересмотр ключевой статьи номер18 — о тоннаже нечерноморских военных кораблей и сроках их пребывания в Черном море. Если запустить процесс пересмотра этой статьи, а он требует согласия трех четвертей участников, США легко навяжут свои условия, так как почти все страны Черного моря их вассалы или союзники. И мы получим полный доступ ВМС США в этот регион. И это ударит по безопасности РФ", — сказал эксперт.

По его мнению, "пересмотр в пользу США и Запада поддержат все страны черноморского региона за исключением РФ, Абхазии (но она не участник соглашения) и, возможно, Турции".

С инициативой по пересмотру конвенции Монтре в марте выступил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Предложение депутата вызвано участившимися заходами кораблей НАТО в черноморский бассейн.

В июне 2018 года сообщалось, что России нет необходимости строить новые дизель-электрические подлодки для Черноморского флота ВМФ, поскольку потепление ее отношений с Анкарой может привести к пересмотру конвенции Монтре.

Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы играют важную логистическую роль в материально-техническом снабжении операции Воздушно-космических сил России в Сирии. Правила морского судоходства через эти проливы регулируются международным правом — конвенцией Монтре, которая закрепила суверенитет Турции над проливами, гарантировав особые права черноморских государств в части их использования.