Североатлантическая ОПГ

Приказ из Вашингтона не освобождает от ответственности

НАТО празднует 70-летие. Альянсу есть чем гордиться? Может быть, развязанными войнами, ведущимися по заказу США, которые давно сделали из этого бизнес?

Каждый новый член НАТО должен быть готов к агрессии, бомбардировкам, убийствам и подлости против любого государства по команде из Вашингтона – таковы правила поведения, установленные блоком. С вступлением в организацию страна теряет независимость и делает то, что положено члену ОПГ. Наглядный пример – агрессия против Югославии. Руководители НАТО и государств, участвовавших в бомбардировках, должны предстать перед судом, подобным Нюрнбергскому, по обвинению в геноциде сербов, иначе это преступление не назовешь, ведь против мирных людей использовались боеприпасы с обедненным ураном, что привело к заражению территории, болезням и гибели гражданского населения, в том числе детей. Разрушения промышленной и транспортной инфраструктуры оцениваются примерно в сто миллиардов долларов. НАТО должно возместить ущерб.

“ Руководители НАТО должны предстать перед судом, подобным Нюрнбергскому, по обвинению в геноциде ”

В настоящее время разницы между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом нет. Они выступают единым фронтом за монополярный мировой порядок при гегемонии США. Хуже того, взращивают фашизм и поддерживают националистические режимы, представители которых уже организуют факельные шествия в подражание гитлеровским. Очевидно, что некоторые руководители стран НАТО, участвовавших в бомбардировке Югославии, даже спустя 20 лет не осознали, во что их втянули США и к чему обязывает членство в организованной преступной группировке.

Евгений Максимович Примаков в течение пяти минут понял трагедию происходящего, развернув над Атлантикой самолет, летевший в Вашингтон в знак протеста своего и России.

В связи с 70-летием НАТО членам блока надо не торжествовать, а каяться.

Леонтий Шевцов, советник директора Росгвардии, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года