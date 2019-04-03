Авианосцы отстрелялись

На морскую арену выйдут новые носители

Когда говорят, что XXI век – время авианосцев, это вызывает большие сомнения. Стоит подумать о более дешевых и эффективных средствах.

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Россия уже прогадывала в борьбе на море, когда следуя моде, строила дорогой броненосный флот, разбитый при Цусиме. Тогда важную роль сыграли миноносцы, а подводные лодки еще не обрели своего значения, но их уже боялись. Они действовали скорее как моральный фактор.

Германия первая из стран, которая в полной мере оценила силу этого оружия на море, используя и русский опыт, которым наша страна пренебрегла.

Не стану ввязываться в дискуссию, будут ли авианосцы определять в XXI веке морскую мощь государства. Мне кажется, они сойдут с арены, как в свое время с нее сошли артиллерийские дредноуты.

“ Задачи охраны морских границ России и 200-мильной экономической зоны можно решить более дешевыми и мобильными средствами, чем авианосцы ”

Безусловно, протяженность морских границ России и площадь 200-мильной исключительной экономической зоны требуют особой заботы об их охране. Но это не значит, что обязательно нужны дорогостоящие авианосцы. Задачи обороны вполне могут решить более дешевые и мобильные средства из трех компонентов.

Первый – многоцелевые подводные лодки. Такой задел у нас есть в виде проекта 971 "Барс". Однако пока доподлинно неизвестна программа подводного кораблестроения, а тем более не конкретизирована военно-морская доктрина нашего государства, можно лишь догадываться о первоочередных задачах и ближайших планах в этой области.

Второй – универсальный надводный корабль ограниченного водоизмещения, способный решать широкий круг задач в морской и океанской зонах. Его создание в сложившихся к настоящему времени геополитических и экономических условиях следует считать приоритетным направлением. Такой корабль с интегрированной системой ракетного оружия способен обеспечить не только самооборону, но и прикрытие соединений ВМФ, конвоев, нанесение эффективных ударов по вероятному противнику. Одним словом, это фрегаты и корветы.

Третий – экранопланы. Авиационная скорость вкупе со скрытностью полета на сверхмалой высоте дают этому виду носителя новые тактико-технические качества, значительно превышающие характеристики существующих и перспективных ракетных катеров и кораблей, а также по некоторым показателям и авиации ВМФ.

Комбинированное сочетание этих разнородных сил вполне способно защитить морские интересы России и составить реальную угрозу авианосцам – оружию агрессии. А наша страна, как известно, всегда держала флот для обороны. Зачем же нам тратиться на авианосцы?

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года