Антироссийская мутация

В биологической войне против России активно участвуют бывшие союзные республики

Лучший творческий отрезок своей жизни длиной в 27 лет, начиная с первого дня работы на должности м. н. с., я посвятил изучению свойств микробных суспензий и порошков, уже адаптированных для превращения их в аэрозоли. Наша задача была исследовать максимально широкий аспект их свойств и поведения при хранении, диспергировании и в аэрозольном состоянии. В силу этого мы уже методологически вынуждены были знать о препарате все, что можно назвать его историей, дабы выяснить еще больше… Все это не ради славы, а для того, чтобы стало понятно: последующий материал – результат анализа данных по оружию массового микробиологического поражения (ОММП), фрагментарно появляющихся в последние годы в открытых источниках, на основании глубокого и широкого знания предмета.

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Итак, с десяток лет назад в СМИ стала просачиваться информация о развертывании биологических лабораторий (БЛ) МО США в бывших республиках распавшегося СССР. Только на Украине их более 15, известно о БЛ в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане. Есть обоснованные предположения, что такие лаборатории имеются и в Прибалтике, в частности в Литве, где задолго до ее отделения от СССР существовал завод по производству вакцин и сывороток (ЗПВС), тем более что все три страны стали членами НАТО, где первую скрипку играют США.

Сама принадлежность БЛ к военному ведомству, а также сугубо закрытый характер их работы (только силами собственных специалистов, без привлечения местного контингента в любом качестве), а также экстерриториальность, то есть свободное передвижение сотрудников по стране дислокации при исполнении своих обязанностей без права контроля со стороны властей, использование данных санэпидслужб и специализированных учреждений (типа литовского ЗПВС в Грузии и Казахстане), некоторые другие детали свидетельствуют о далеко не гуманитарной, а прямо противоположной миссии.

В БЛ изучают возможности:

“ Необходимо вернуть институт карантина – изолировать всех прибывших из стран, разместивших биолаборатории Пентагона, на инкубационный период ”

адаптации имеющихся в армии США препаратов ОММП для последующего применения против России;

использования микробных препаратов, оставшихся в этих странах (пусть даже в музейном количестве) после распада СССР, для разработки контрмероприятий при вынужденных действиях России, а также производственных мощностей и биотехнологий (инструкций, регламентов, методов контроля и т. д.) для приготовления как своих, так и "русских" препаратов для военных целей.

Первое направление, несмотря на краткость формулировки, подразумевает очень широкий круг вопросов, начиная от:

придания местным природным микробным формам (МПМФ) способности стать носителем целевой заразы, методы генной инженерии (МГИ) делают это возможным – "случайная мутация";

привития МПМФ с использованием МГИ (например той же кишечной палочки E. Coli) способности стать носителем синдрома приобретенного специфического иммунодефицита (СПСИД), рассчитанного на подавление иммунной системы населения со специфическим генотипом, для чего через НКО и частных лиц опять же военными службами собираются пробы крови и выделений других органов людей восточнославянских кровей;

использования местных диких животных (свиней, сусликов, крыс, мышей) как носителей и насекомых-паразитов (клещей, мух, комаров) как переносчиков для хранения и распространения заданной заразы среди населения через несколько дней и даже месяцев после инфицирования первых. Животные мигрируют, им границы не писаны ("Мы ни при чем, нас тут не было", "Это свиньи, с них и спрашивайте");

использования мест массового посещения населения в городах (рынки, гипер- и просто маркеты, концертные и кинозалы, стадионы, метро, ж/д и автовокзалы, аэропорты) для массового аэрозольного инфицирования посетителей заразой со скрытой формой начальной фазы заболевания, маскирующейся под симптомы ОРВИ, расстройства желудочно-кишечного тракта, с инкубационным периодом от нескольких дней до недель и даже месяцев ("Не пойман – не вор"). Некоторые из зараженных через несколько дней, а то и часов могут оказаться в тысячах километров от места инфицирования (в том числе и в России, например гастарбайтеры) и стать источником распространения заболевания уже там, недаром все БЛ расположены вблизи городов областного значения или даже столиц, откуда сотруднику с препаратом в пакете из-под поп-корна легко добраться до любого населенного пункта, в частности рядом с нашей границей, а уж распылить его в любом заданном месте для специалиста – пара пустяков;

изучения вдоль границы с Россией местной розы ветров и условий распространения аэрозольного облака (топография, характер растительного покрова, близость населенных пунктов за линией границы и др.) в приземном слое или чуть выше его с целью ожидания или прогнозирования оптимальных условий и момента начала "эксперимента".

Заканчивая распылением выбранного препарата под прикрытием якобы авиаобработки поля или луга всякими гербицидами/пестицидами/инсектицидами или просто с беспилотного летательного аппарата, летящего вдоль границы при заданных от нее удалении, скорости, высоте.

“ Местные микробные формы могут стать носителем целевой заразы, методы генной инженерии делают это осуществимым ”

Даже СМИ указывают на подозрительно одновременное поражение животных на фермах Краснодарского края, расположенных на большом протяжении вблизи и вдоль всей границы с Грузией рядом с лесными массивами, где водятся дикие свиньи, что может свидетельствовать об организованном "приходе" заразы. Высокая смертность животных подтверждает целенаправленное применение именно искусственно созданного препарата. А это уже экономическая диверсия или проще – война, не только вызвавшая необходимость уничтожения сотен тысяч свиней, но и принесшая упущенную выгоду от неполученной продукции и падения авторитета России как поставщика на международном рынке.

Третья среда распространения заразы – вода, точнее – реки, часть территории водосбора которых находится в соседних странах. Например, Терек течет из Грузии, все западные притоки Псковского и Чудского озер и Нара – из Прибалтики, Иртыш, Ишим, Тобол – из Казахстана. Тут не надо ждать рейса или погоды – вылил ведро заразы с мостика или с лодки посреди речки и иди-плыви себе дальше как ни в чем ни бывало. А зимой прорубил "рыбак" лунку и сделал то же самое. И так изо дня в день сколько хочется или сколько надо – за руку никто ловить не станет.

Второе направление (возможность использования "русских" препаратов и "советских" производственных площадей) следует как из экстерриториальности БЛ МО США, так и из существующего запрета заниматься этими проблемами на территории США (хотя такой центр, гораздо крупнее и многостороннее, чем отдельная лаборатория, в Форт-Детрике, что в штате Огайо, продолжает работать в полную силу). Объяснение очень простое: в этих странах БЛ МО США могут делать что угодно, сколько угодно и где угодно и ничего им за это не будет. Вспомним две вспышки неизвестной болезни инфекционного характера с 70 смертельными исходами в Тбилиси. И что? Нашли виновных? Выявили заразу? Да ничего подобного.

К сожалению, на информацию журналистов до сих пор нет никаких отзывов чиновников-специалистов соответствующих ведомств, что может свидетельствовать о многом, о непрофессионализме в том числе. Ведь не секрет – в результате "оптимизации" и "реорганизации" почти всех существовавших в СССР служб и ведомств многие были просто уничтожены, другие сокращены, причем в основном за счет именно высококлассных специалистов, третьи "присоединены" как якобы дублирующие к организациям, далеким от специфики…

Не терпит отлагательства восстановление самостоятельной санэпидслужбы в полном объеме, начиная прежде всего с приграничных регионов, а вдали от них – в городах с мощной транспортной инфраструктурой, первым делом там, где международные аэропорты и крупные пересадочные узлы, именно через них будет происходить инфильтрация инфицированных в регион и/или распространение заразы. Медлить нельзя, иначе она поползет, поплывет, побежит, разлетится по всей территории России.

Необходимо вернуть институт карантина – выдерживать всех прибывших из стран, позволивших разместить на своих территориях БЛ МО США, на инкубационный период по подозреваемой заразе, а с признаками заболевания, пусть начальными и второстепенными, – класть в инфекционные боксы-изоляторы до получения результатов анализа на "специфику". Все это за счет той страны, откуда люди прибыли: пусть понимают, с чем шутят. Ведь все это в СССР было со времен царской империи – вспомним острова Карантинный в Финском заливе или Русский у Владивостока.

Юрий Курамшин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года