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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Столтенберг направляется с визитом в США

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: birdvil.ru

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по случаю 70-летия создания Организации Североатлантического договора начинает во вторник визит в Вашингтон.

Визит продлится до 4 апреля. "Завтра я буду встречаться с президентом (США Дональдом - ИФ) Трампом в Белом доме", - объявил накануне на пресс-конференции в Брюсселе глава НАТО.

"В среду все министры иностранных дел приглашаются на совместное заседание Конгресса США, где я выступлю с речью от имени 29 союзников. В среду вечером мы соберемся в аудитории Меллона (аудитория Эндрю В. Меллона в Вашингтоне - ИФ), где в 1949 году первые двенадцать членов (НАТО - ИФ) подписали Североатлантический договор", - добавил Й.Столтенберг.

По его словам, в ходе встречи ее участники отметят "семь десятилетий мира и процветания для наших народов". "И это будет возможность заглянуть в будущее вместе", - сказал Й.Столтенберг.

Из программы, опубликованной на сайте НАТО, следует, что 3 апреля генсек, помимо своего выступления на совместном заседании двух палат Конгресса Соединенных Штатов, также встретится на Капитолийском холме со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и другими партийными лидерами.

В тот же день генеральный секретарь НАТО выступит с речью на конференции "Обязательства НАТО: альянс в 70 лет", организованной совместно Атлантическим советом, "Германским фондом Маршалла" и Мюнхенской конференцией по безопасности в партнерстве с Отделом общественной дипломатии НАТО.

Затем Й.Столтенберг проведет двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео, а вечером генсек примет участие в приеме, организованном М.Помпео в честь 70-летия НАТО.

В четверг, 4 апреля, генеральный секретарь НАТО будет председательствовать утром на заседании Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Государственном департаменте.

"В четверг мы начнем с рассмотрения отношений НАТО с Россией. Россия продолжает нарушать ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ), разрабатывая и развертывая ракеты 9М729. Эти ракеты трудно обнаружить, они снижают порог применения ядерного оружия и ослабляют нашу безопасность. Россия продолжает игнорировать наши призывы вернуться к соблюдению Договора о РСМД. И время уходит. Поэтому мы обсудим следующие шаги НАТО", - заявил Й.Столтенберг, предваряя будущее заседание Совета НАТО.

Он предположил, что на встрече в Вашингтоне главы МИД также призовут Россию вернуться к выполнению договора. При этом генсек отметил, что НАТО необходимо подготовиться и к тому, что ДРСМД прекратит существование, а Россия разместит дополнительные ракеты в Европе.

По его словам, действия НАТО в том, что касается перспективы прекращения действия ДРСМД, будут "скоординированными и взвешенными". Он вновь заверил, что альянс не имеет никаких намерений размещать дополнительные ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Кроме этого, он заявил, что НАТО также обеспокоена "агрессивным поведением России", "в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, и захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря".

"НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", - сказал генсек альянса.

"Я ожидаю, что министры на этой неделе согласятся на новые меры по улучшению нашей ситуационной осведомленности в регионе. И на усиление поддержки НАТО как для Грузии, так и для Украины", - отметил Й.Столтенберг.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Германия
Грузия
Россия
США
Украина
Продукция
9М729
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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