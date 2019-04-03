Перспективное планирование: десантникам выдали управляемые парашюты

Воздушно-десантные войска осваивают новую тактику проникновения в тыл врага. Их подразделения смогут десантироваться из самолета, который даже не пересек линию фронта, и планировать на управляемых парашютах на расстояние в десятки километров. При таком методе разведчики остаются невидимыми для радиоэлектронных средств обнаружения. Эксперты отмечают, что новая тактика эффективна не только в ситуации межгосударственных военных конфликтов, но и особенно при уничтожении банд террористов.

Воздушно-десантные войска осваивают новую тактику проникновения в тыл врага. Их подразделения смогут десантироваться из самолета, который даже не пересек линию фронта, и планировать на управляемых парашютах на расстояние в десятки километров. При таком методе разведчики остаются невидимыми для радиоэлектронных средств обнаружения. Эксперты отмечают, что новая тактика эффективна не только в ситуации межгосударственных военных конфликтов, но и особенно при уничтожении банд террористов.

В рамках реформы Воздушно-десантных войск, в ходе которой они должны стать силами быстрого реагирования, все разведподразделения "крылатой пехоты" будут оснащены управляемыми парашютами, сообщили "Известиям" в Минобороны. Сегодня бойцы парашютно-десантных подразделений совершают прыжки с парашютами Д-10. Они обладают большей по сравнению с предыдущими разработками грузоподъемностью, позволяя десантировать бойца со снаряжением общим весом до 140 кг.

Километры на парашюте

В советские времена в штабах планировали глобальные десантные операции на территории Европы. В рамках этой концепции разведподразделения должны были высаживаться в тылу противника первыми и готовить плацдарм для основных сил либо десантироваться вместе со всеми, а затем выполнять такие же задачи, как и войсковая разведка мотострелковых частей.

В последние годы подход к развитию ВДВ был пересмотрен: разведподразделения ВДВ становятся все более мобильными и автономными. Сейчас они получают парашютные системы специального назначения (ПССН) "Арбалет-2". Максимальная масса разведчика со снаряжением с такой системой даже больше, чем у Д-10 – до 150 кг. Совершать прыжки с "Арбалетом" можно с высоты до четырех тыс. м, а при наличии кислородного оборудования и с еще большей. "Арбалет" имеет планирующий девятисекционный купол и может управляться в полете: за время снижения на нем можно пролететь десятки километров. При этом запасной парашют этой системы также может планировать так, что при отказе основного боевая задача сорвана не будет. К подвесной системе "Арбалета" можно прикрепить отдельный грузовой контейнер с автономной парашютной системой, в котором можно разместить до 50 кг амуниции. Это может быть противотанковая ракета, взрывчатка, небольшой беспилотник, разведывательное оборудование.

"Арбалет-2", как и его предшественник "Арбалет-1", в последние годы поступал в подразделения спецназа, где была отработана тактика действий с применением этого парашюта. В итоге командование приняло решение распространить этот опыт на всю десантную разведку. Преимущества заброски в тыл разведгрупп с помощью "Арбалетов" заключаются в том, что ночью планирующего парашютиста нельзя обнаружить. Это позволяет вести разведку в тылу противника на тех участках, где пешей разведгруппе трудно проникнуть через боевые порядки противника (слишком плотное скопление войск, трудный рельеф местности и т.д.)

"Не обнаружен — не уничтожен"

Для выброски парашютно-десантных полков и дивизий необходима подходящая площадка для приземления — большое ровное поле без водоемов и линий электропередач, рассказал "Известиям" зампредседателя "Союза десантников России" полковник Валерий Юрьев. Таких площадок относительно немного, и штабы разных государств берут их на карандаш еще в мирное время. Зная эти места на территории своей страны и сопредельных государств, можно не только планировать десант, но и прогнозировать высадку вражеских сил, принимая противодесантные меры. Подразделение с управляемыми "Арбалетами" может приземлиться на небольшом пятачке, который ни на каких картах в качестве возможной площадки высадки не помечен.

— В разведке существует принцип: "не обнаружен — не уничтожен", — отметил Валерий Юрьев. — От скрытности разведгруппы зависит выполнение боевой задачи. Даже если противник заметил самолет и определил точку выброски десанта, он не сможет сказать, в какую сторону движутся разведчики, которые спускаются на "Арбалетах".

Валерий Юрьев также обратил внимание на то, что прыжки на управляемых парашютах опаснее, чем на обычных, и требуют длительной подготовки. Перед приземлением парашютист должен непременно развернуться против ветра, иначе он может влететь в землю на большой горизонтальной скорости. В таком случае высок риск получить травму, что в тылу противника равнозначно смерти. И если на учебных прыжках на летном поле стоят указатели направления ветра, то при реальной заброске в тыл врага в ночное время десантник должен сам это определить.

Ранее "Известия" сообщали, что Минобороны запустило масштабную реформу Воздушно-десантных войск, которые станут силами быстрого реагирования. В перспективе части и соединения ВДВ станут автономными единицами, способными самостоятельно решать широкий круг задач, для чего они обзаводятся собственной авиацией, артиллерией и танковыми подразделениями.