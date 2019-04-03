"Воронеж" в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом

Уже в 2023 году станция будет отслеживать обстановку на южном и юго-западном стратегических направлениях

Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию. Ее планируется разместить на территории Нахимовского района Севастополя, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Новая РЛС "Воронеж" будет отслеживать передвижения самолетов и спутников, а также пуски любых баллистических и крылатых ракет противника вплоть до Гибралтара. В условиях, когда ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряженной, России просто необходимы современные РЛС на средиземноморском направлении, считают военные эксперты. И хотя сейчас сеть радиолокационных станций по периметру страны уже восстановлена, "Воронеж" усилит единое радиолокационное поле, полагают специалисты. Станцию разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для ее работы. Строительство военного объекта должно завершиться в 2023 году.

Сейчас военное ведомство рассматривает вопрос о месте для размещения в Крыму радиолокационной станции дальнего обнаружения "Воронеж", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Наиболее подходящей для этого признана территория Нахимовского района Севастополя, однако точное место будет выбрано после дополнительных исследований. Но уже сейчас известно, что радар разместят на побережье — безотказной работе РЛС при установке вдали от берега мешали бы складки рельефа.

В состав Нахимовского района входят Северная и Корабельная стороны города Севастополя, а также ряд поселков и аэропорт Бельбек. Несмотря на то что в последнее время район активно развивался, плотной городской застройки здесь нет и место для РЛС можно будет подобрать без проблем, уточнили в Минобороны.

Международный вопрос

России необходимы современные РЛС на средиземноморском направлении, рассказал "Известиям" начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны в 1996–2001 годах генерал-полковник Леонид Ивашов.

— Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряженной, и оттуда исходит реальная военная опасность, — считает он. — Также на этом направлении активизировалось НАТО — блок наращивает свое присутствие в акваториях Черного и Средиземного морей. Нам необходимо иметь полную информацию об угрозах.

Радиолокационная станция ВЗГ "Воронеж" Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Куликов

В советские времена РЛС предупреждения о ракетном нападении находились на территории Армении и Азербайджана, однако после распада Союза они остались за пределами России.

— До последнего времени мы не придавали этому особого значения, но отношение к этому региону как к второстепенному было ошибочным. Пришло время исправлять просчеты, — заключил Леонид Ивашов.

В условиях развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности радиолокационные станции системы противоракетного нападения (СПРН) приобретают особое значение, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— На Ближнем Востоке действуют не только ВМС США. Нельзя забывать и про "южный фланг НАТО" — сухопутные военные базы в Средиземноморье, — отметил он.

Чаще всего пуски ракет в Средиземном море проводит Израиль, который тестирует здесь свою систему противоракетной обороны (ПРО). Последний раз о том, что Воздушно-космические силы России зафиксировали такое испытание, сообщалось 22 января — цель была классифицирована как баллистическая ракета-мишень для испытаний израильской системы ПРО. Ранее российское Минобороны сообщало еще о двух таких пусках в 2014 и 2013 годах.

Противоракетный щит

Крымская "Воронеж-СМ" войдет в СПРН, которая сейчас активно совершенствуется. Первый этап развертывания РЛС этой системы завершился в конце 2018 года. Тогда в Мордовии заступила на опытно-боевое дежурство новейшая загоризонтная станция 29Б6 "Контейнер", а ранее, в 2017 году, заработали три РЛС типа "Воронеж".

Не стоит сбрасывать со счетов и стоящие на боевом посту станции дальнего обнаружения предыдущих поколений — это РЛС "Дарьял" в Печоре, "Днепр" в Мурманской области и Казахстане, а также "Волга" в Белоруссии.

В СССР станции СПРН стояли по периметру всей страны, но после его распада часть из них оказалась на территории новых государств и была закрыта, рассказал "Известиям" бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Радиолокационная станция (РЛС ВЗГ) метрового диапазона "Воронеж" в Ленинградской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Юрьев

— Сейчас сеть радиолокационных станций СПРН по периметру страны восстановлена, — сказал он. — "Воронеж" усилит единое радиолокационное поле, что позволит отслеживать ситуацию в воздушном и космическом пространстве на южном и юго-западном стратегических направлениях. Работа таких станций особенно важна после приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как они отслеживают пуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет.

Новая станция в Крыму заменит на боевом посту советскую РЛС дальнего обнаружения типа "Днепр", которая была построена еще в советское время на мысе Херсонес. После распада страны она досталась Украине и около десяти лет назад была закрыта

Строительству станции долгое время мешали инфраструктурные проблемы, рассказали источники "Известий" в военном ведомстве — РЛС типа "Воронеж" потребляют много электроэнергии. Однако в прошлом году, после сдачи в эксплуатацию Таврической и Балаклавской ТЭС, а также первой очереди Сакской ТЭЦ, вопрос был решен — полуостров даже начал поставлять излишки энергии на Кубань.

Справка "Известий"Станции типа "Воронеж" — модульные и достаточно компактные. Всё оборудование РЛС монтируется и настраивается прямо на заводе, на месте только собираются модули и проверяется работа аппаратуры. Сама же станция состоит из здания для персонала, контейнеров для оборудования и приемо-передающей установки с антенной решеткой.

Сейчас в России работают семь РЛС "Воронеж": в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Для вооруженных сил было разработаны три варианта таких станций: "Воронеж-М" (работает в метровом диапазоне волн), "Воронеж-ДМ" (дециметровом) и "Воронеж-СМ" (сантиметровом).

Метровые РЛС гарантируют высокую дальность обнаружения объектов, а остальные позволяют более точно установить параметры цели и навести зенитные ракеты. Дальность обнаружения целей у таких станций — до 6 тыс. км.

Алексей Рамм, Богдан Степовой, Алексей Козаченко