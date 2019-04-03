Авианосец одним Махом: истребители наведут гиперзвуковые ракеты

Новейшие российские ракеты "Циркон", "Оникс" и "Калибр" будут наводить на цель палубные истребители. Су-33 и МиГ-29КР в режиме реального времени смогут передавать информацию о вероятном противнике кораблям, наземным базам и вышестоящим штабам, а также получать информацию от них, рассказали "Известиям" в Минобороны. Благодаря новой системе пилоты смогут не только самостоятельно поражать воздушные, морские и наземные цели, но и наводить на эти объекты крылатые ракеты. Один ракетный залп звена истребителей способен отправить на дно авианосец противника. Первый этап работ будет завершен уже в конце этого — начале следующего года.

Новейшие российские ракеты "Циркон", "Оникс" и "Калибр" будут наводить на цель палубные истребители. Су-33 и МиГ-29КР в режиме реального времени смогут передавать информацию о вероятном противнике кораблям, наземным базам и вышестоящим штабам, а также получать информацию от них, рассказали "Известиям" в Минобороны. Благодаря новой системе пилоты смогут не только самостоятельно поражать воздушные, морские и наземные цели, но и наводить на эти объекты крылатые ракеты. Один ракетный залп звена истребителей способен отправить на дно авианосец противника. Первый этап работ будет завершен уже в конце этого — начале следующего года.

После внедрения новой авиационной системы морские истребители станут эффективными разведчиками: они смогут не только заранее предупреждать корабли и средства ПВО о появлении воздушного противника, но и выдавать целеуказания для крылатых ракет, систем ПВО С-400, С-500 и корабельных зенитно-ракетных комплексов. МиГ-29КР и МиГ-29КУБР уже получили системы обмена информацией, Су-33 в настоящее время готовятся к модернизации, рассказали "Известиям" в военном ведомстве.

Все эти самолеты разрабатывались специально для ВМФ. Так, например, МиГ-29КР/КУБР — палубный многоцелевой истребитель поколения "4++". От "сухопутной" версии он отличается повышенной антикоррозийной защитой, наличием гака, то есть посадочного крюка, и складывающимися крыльями. Взлетная масса этого самолета — около 25 т, боевая нагрузка — 4,5 т, а максимальная скорость — более 2200 км/ч.

Су-33 — глубоко модернизированная версия палубного Су-27К, которая была создана еще в 1998 году. Одна из особенностей самолета состоит в том, что его дополнительный топливный бак может использоваться для заправки других истребителей группировки. Взлетная масса Су-33, который относится к четвертому поколению истребителей, — около 35 т, боевая нагрузка — 6,5 т, максимальная скорость — более 2300 км/ч.

Доработанные МиГи и "сушки" смогут сообщать координаты противника в режиме реального времени кораблям, вышестоящим штабам и на наземные базы. Вся информация с радаров истребителей будет попадать в единую систему управления (ЕСУ) ВМФ, которая в онлайн-режиме формирует интерактивную карту района, где оперируют силы флота, береговых войск или армейские подразделения.

При необходимости обобщенная информация, полученная ЕСУ от других самолетов, кораблей, средств ПВО и разведки, будет поступать к пилотам, совершающим боевой вылет. Это позволит летчикам выбирать оптимальную тактику действий при решении боевых задач.

Фактически модернизированные самолеты включат в информационное пространство флота, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Новая система поможет правильно выбрать тактику атаки, используемые боеприпасы. При отсутствии боекомплекта передать цель другому самолету, "подсветить" ее для крылатых ракет, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков.

Новая система серьезно повысит эффективность ударов крылатых ракет и действий самолетов, кораблей, подлодок при решении боевых задач, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Любая возможность правильно классифицировать цели и точно определить их координаты значит очень многое — это позволяет командованию принять решение, обеспечивающее гарантированное уничтожение кораблей вероятного противника, — сказал Валентин Селиванов.

Вооружению и оснащению палубной авиации уделяется особое внимание. Арсенал МиГ-29КР/КУБР скоро пополнится ракетами Х-31. "Тридцать первые" смогут поражать не только суда и корабли противника, но и уничтожать береговые радиолокационные станции. Благодаря сверхзвуковой скорости Х-31 практически неуязвима для ПВО и на военном сленге получила название "сверхзвуковая смерть". Для того чтобы отправить на дно авианосец, достаточно одного ракетного залпа звена истребителей.