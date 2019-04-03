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03.04.2019
Российская газета

В Бразилии открывается выставка авиационных и оборонных систем

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На боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в Латинской Америке уже обратили внимание.
На боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в Латинской Америке уже обратили внимание.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Выставка под названием LAAD 2019 пройдет в Рио-де-Жанейро со 2 по 5 апреля. Нашу экспозицию организует "Рособоронэкспорт". Это лишний раз подчеркивает, что, невзирая на давление США, латиноамериканские государства не спешат отказываться от военно-технического сотрудничества с нашей страной.

Объединенная российская экспозиция включает стенды "Рособоронэкспорта" и научно-производственного концерна "Техмаш". Демонстрируется около 350 экспонатов.

Концерн "Техмаш", в частности, выставил свою новинку - 80-мм авиационную ракету С-8 ОФП "Бронебойщик". Она может применяться с вертолетов типа Ми-8, которых в Латинской Америке немало. Особенность ее в том, что в зависимости от настроек взрывателя она может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Помимо наземных целей ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Изюминками экспозиции обещают стать также беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э". Все больший интерес проявляется к нашим вертолетам, которые хорошо себя зарекомендовали в ряде стран Латинской Америки. А в Венесуэле, например, в минувшую пятницу был открыт национальный учебно-тренировочный вертолетный центр. Как сообщается, в нем будут готовить пилотов и техников для эксплуатации вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т. Обучение в таком центре делает подготовку пилотов более безопасной и эффективной и значительно экономит затраты на их подготовку в целом.

Латиноамериканские военные присматриваются к нашим новым боевым винтокрылам Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Подготовлены достаточно яркие виртуальные презентации этих машин.

Изюминками экспозиции обещают стать беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э"

Кроме того, как считают в "Рособоронэкспорте", значительный экспортный потенциал в регионе имеют автоматы Калашникова АК-12, АК-15 и новой "двухсотой" серии, а также малые ракетные корабли "Каракурт-Э", бронетранспортер для морской пехоты БТ-3Ф, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

Весьма перспективными для рынка Латинской Америки считаются также многоцелевые истребители Су-30 различных модификаций, многофункциональные истребители МиГ-29М/М2, учебно-боевой легкий самолет Як-130. Продолжает расти рейтинг российских систем ПВО. На выставке хорошо представлены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ".

"Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с Бразилией уже 25 лет. Страна входит в сферу приоритетных для "Рособоронэкспорта" точек опоры на латиноамериканском континенте. Силовым ведомствам стран региона хорошо знакомы надежность и эргономичность российской авиации, вертолетов типа Ми-17 и Ми-35М, бронетехники, средств ПВО, стрелкового оружия. Мы продолжаем контакты по поставкам современного российского вооружения, а также ведем активную работу в области модернизации и послепродажного обслуживания ранее поставленной продукции в формате технологического сотрудничества и содействия при строительстве высокотехнологичных инфраструктурных объектов", - сообщил накануне открытия выставки гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Бразилия
Венесуэла
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
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