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03.04.2019
Известия.ru

В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Brown

В NASA считают, что испытание противоспутникового оружия в Индии 27 марта несовместимо с пилотируемыми полетами в космос и создает потенциальную угрозу Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе выступления в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне.

"Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос", — приводит его слова ТАСС.

Брайденстайн добавил, что после уничтожения Индией своего спутника противоспутниковой ракетой образовалось 400 фрагментов космического мусора. По данным NASA, из них отследить можно только 60.

"Из этих 60 24, как мы знаем, движутся выше апогея (орбиты. — Ред.) МКС", — заключил Брайденстайн.

27 марта индийский премьер-министр Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV рассказал о проведении в стране успешных испытаний противоспутникового оружия. Политик при этом объявил Индию космической державой.

По его словам, индийские военные сумели сбить аппарат, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Моди подчеркнул, что для его страны это историческое событие, отметив, что таким вооружением на сегодняшний день обладают только Россия, США и Китай.

28 марта российский МИД призвал Индию присоединиться к международным усилиям по недопущению гонки вооружений в космосе.

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