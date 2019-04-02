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02.04.2019
Интерфакс-АВН

Российский военный самолет прибыл в Испанию для проведения наблюдательных полетов

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Ту-214ОН "Открытое небо"
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН "Открытое небо".
Источник изображения: РИА Новости/Максим Богодвид

Лондон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолет ВКС России Ту-214ОН прибыл в понедельник в Испанию для проведения наблюдательных полетов в рамках реализации международного договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолёт, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку на авиабазе Хетафе под Мадридом.

Как сообщила в понедельник газета "Красная звезда, ссылаясь на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, военные инспекторы РФ с 1 по 5 апреля выполнят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН над территорией Испании в рамках договора по открытому небу.

"Наблюдательный полет, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорится в публикации.

В свою очередь, совместная миссия Германии, Италии и Греции в рамках реализации международного договора по открытому небу с 1 по 5 апреля с подмосковного аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации по согласованному маршруту на шведском самолете наблюдения Saab-340, информирует издание.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над Соединенными Штатами. В частности, самолет, оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения, курсировал над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада.

Также в рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

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