Москва называет деструктивной позицию Вашингтона по проблемам предотвращения милитаризации космоса

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД РФ обвинил американскую сторону в деструктивной позиции, занятой по проблемам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, и заявил, что это подрывает усилия по укреплению глобальной безопасности.

В сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник, говорится, что эксперт США 29 марта заблокировал принятие доклада Группы правительственных экспертов ООН по дальнейшим практическим мерам по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, "причем без какого-либо внятного объяснения причин".

"Такой сценарий в целом был ожидаем с учётом линии США на обеспечение своего одностороннего доминирования в космосе любыми способами, о чём, в частности, свидетельствует решение Вашингтона о развёртывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 г.", - отмечается в сообщении МИД РФ.

В нем говорится, что "этот деструктивный шаг является одним из звеньев проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности посредством совершенствования действующих и разработки новых инструментов в области контроля над вооружениями".

"Для Российской Федерации предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в ещё одну сферу вооружённого противостояния остаётся внешнеполитическим приоритетом", - подчеркивает МИД РФ.