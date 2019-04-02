В атмосфере Марса обнаружили сезонные колебания содержания метана

Зарегистрированный в 2013 году выброс вещества произошел в 500 км к востоку от кратера Гейл

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Сезонные изменения содержания метана - газа, который может указывать на деятельность микроорганизмов - зафиксировал в марсианской атмосфере марсоход Curiostiy. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, при исследованиях кратера Гейл диаметром 154 км, марсоход дважды - в июне 2013 года и в период с конца 2013 по начало 2014 года фиксировал изменения содержания метана в атмосфере. Метановый пик в июне 2013 года подтвердила и аппаратура автоматической станции Mars Express Европейского космического агентства.

"Наблюдения, сделанные с помощью аппаратуры марсохода Curiostiy, стали поводом для оживленных дебатов, однако первое независимое подтверждение роста содержания метана в атмосфере подкрепило полученные результаты", - привел Space.com мнение экспертов итальянского Национального института астрофизики. По предварительным данным, зарегистрированный в 2013 году выброс метана произошел в 500 км к востоку от кратера Гейл.

Метан может служить газом-биомаркером, отметил Space.com. Хотя он может образовываться при различных геологических процессах, но в атмосфере Земли большая часть метана образовалась в результате жизнедеятельности микробов и других организмов.

Curiostiy был доставлен на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь астронома Уолтера Гейла. Станция Mars Express осуществляет научные наблюдения за атмосферой планеты с декабря 2003 года.