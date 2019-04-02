Войти
02.04.2019
ТАСС

Ракету "Союз-СТ" со спутниками O3b установили на стартовой площадке космодрома Куру

271
0
0
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Старт ракеты запланирован на 4 апреля

ТАСС, 1 апреля. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с четырьмя европейскими космическими аппаратами O3b установлена на стартовой площадке космодрома Куру (Французская Гвиана), сообщил в понедельник Роскомос на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В Гвианском космическом центре состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и четырьмя европейскими аппаратами O3b Завершив вертикализацию, специалисты предприятий Роскосмоса провели операции по стыковке коммуникаций "пакета", сборке схем термостатирования, стыковке заправочных коммуникаций и другие операции, предусмотренные графиком подготовки", - говорится в сообщении.

Особенностью подготовки пуска в Гвиане является раздельная транспортировка трех ступеней ракеты-носителя и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания, уточнили в Роскосмосе.

Ранее в Arianespace сообщили, что запуск российского "Союза" со спутниками O3b запланирован на 4 апреля.

Аппараты войдут в систему O3b, принадлежащую люксембургскому оператору SES. Она предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи. Последний вывод этих спутников на орбиту при помощи ракеты "Союз" состоялся в марте 2018 года. Тогда число аппаратов в группе достигло 16.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Люксембург
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
01.03.2019
Глава Arianespace поблагодарил российских коллег за успешный запуск спутников OneWeb
25.02.2019
"Союз" со спутниками OneWeb стартует с космодрома Куру 28 февраля - "Роскосмос"
31.01.2019
Источник: специалисты РФ устраняют дефект в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру
20.12.2018
Спутник CSO-1 взят на управление Францией - Роскосмос
28.08.2014
О пуске ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» из Гвианского космического центра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника