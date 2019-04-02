Ракету "Союз-СТ" со спутниками O3b установили на стартовой площадке космодрома Куру

Старт ракеты запланирован на 4 апреля

ТАСС, 1 апреля. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с четырьмя европейскими космическими аппаратами O3b установлена на стартовой площадке космодрома Куру (Французская Гвиана), сообщил в понедельник Роскомос на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В Гвианском космическом центре состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и четырьмя европейскими аппаратами O3b Завершив вертикализацию, специалисты предприятий Роскосмоса провели операции по стыковке коммуникаций "пакета", сборке схем термостатирования, стыковке заправочных коммуникаций и другие операции, предусмотренные графиком подготовки", - говорится в сообщении.

Особенностью подготовки пуска в Гвиане является раздельная транспортировка трех ступеней ракеты-носителя и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания, уточнили в Роскосмосе.

Ранее в Arianespace сообщили, что запуск российского "Союза" со спутниками O3b запланирован на 4 апреля.

Аппараты войдут в систему O3b, принадлежащую люксембургскому оператору SES. Она предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи. Последний вывод этих спутников на орбиту при помощи ракеты "Союз" состоялся в марте 2018 года. Тогда число аппаратов в группе достигло 16.