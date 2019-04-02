Войти
02.04.2019
РИА Новости

"Монстр": National Interest оценило российский истребитель МиГ-29

253
0
0
МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Как пишет издание, истребитель создавался как ответ американскому F-16, однако за годы эксплуатации было создано множество модификаций модели, и он превратился в многоцелевой самолет оснащенный вооружениями класса "воздух-поверхность".

Авторы статьи называют самолет монстром и подчеркивают его важность для российских ВКС, несмотря на то, что он более не может исполнять свою первоначальную роль.

Издание отмечает, что самолет способен выполнять широкий спектр задач – от патрулирования до поддержки наземных войск в низкоинтенсивных боях. Истребитель также может быть модернизирован или продан, и именно в этом заключается смысл множества модификаций, разработанных за четыре десятилетия.

МиГ-29 - советский многоцеловой истребитель четвертого поколения. Впервые поднялся в воздух в 1977 году. На вооружение самолет был принят в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении множества стран.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
МиГ-29
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.03.2019
Почему Индия выставила против Пакистана устаревшие МиГ-21
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
03.11.2017
Частные военно-воздушные силы, которые готовят американских пилотов к следующей войне (Foreign Policy)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
17.02.2009
"МиГ-35" – русский истребитель XXI века готов защищать индийское небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника