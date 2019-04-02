"Монстр": National Interest оценило российский истребитель МиГ-29

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Как пишет издание, истребитель создавался как ответ американскому F-16, однако за годы эксплуатации было создано множество модификаций модели, и он превратился в многоцелевой самолет оснащенный вооружениями класса "воздух-поверхность".

Авторы статьи называют самолет монстром и подчеркивают его важность для российских ВКС, несмотря на то, что он более не может исполнять свою первоначальную роль.

Издание отмечает, что самолет способен выполнять широкий спектр задач – от патрулирования до поддержки наземных войск в низкоинтенсивных боях. Истребитель также может быть модернизирован или продан, и именно в этом заключается смысл множества модификаций, разработанных за четыре десятилетия.

МиГ-29 - советский многоцеловой истребитель четвертого поколения. Впервые поднялся в воздух в 1977 году. На вооружение самолет был принят в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении множества стран.