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02.04.2019
Военно-промышленный курьер

Сколько стоит пилот ВВС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ВВС США не хватает около 10% пилотов. Основная причина нехватки - это отток пилотов в гражданскую авиацию, где оплата труда в несколько раз выше, чем у военных. В то же время подготовка каждого пилота обходится американскому бюджету в кругленькую сумму.

Стоимость обучения пилота-истребителя базовой квалификации составляет от 5,6 миллионов долларов для самолета F-16 и до 10,9 миллионов долларов для самолета F-22. Стоимость обучения пилотов-бомбардировщиков также высока, она начинается от 7,3 миллионов долларов для B-1B и доходит до 9,7 миллионов долларов для B-52H.

Расходы на подготовку летных кадров для военно-транспортной авиации начинаются с 1,1 миллионов долларов для пилота C-17 и доходят до 2,5 миллионов долларов для пилота C-130J. Расходы на подготовку одного пилота для командования, управления, разведки, наблюдения и разведывательных операций (например, для самолета RC-135) составляют около 5,5 миллионов долларов.

Исходя из этих данных, а также данных по денежному довольствию пилотов ВВС США, корпорация RAND пришла к выводу, что для военного бюджета будет дешевле повысить зарплату уже действующим пилотам, чем набирать новых в большом количестве взамен уходящих в гражданскую авиацию США, отмечает Регнум.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
C-130
C-17
F-16
F-22
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