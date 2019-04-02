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02.04.2019
Военно-промышленный курьер

Эстония получила закупленные у Нидерландов подержанные БМП

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Источник изображения: vpk-news.ru

Силы обороны Эстонии получили все 44 подержанные боевые машины пехоты (БМП) CV9035, закупленные ранее в Нидерландах.

Об этом сообщает ТАСС. Все БМП переданы воинским частям.

Эстония заключила договор с Нидерландами о покупке 44 подержанных БМП CV9035, изготовленных в 2007–2008 годах, которые считаются одними из наиболее совершенных машин семейства CV90. Нидерланды отказались от них из-за перевооружения одной из своих механизированных бригад на колесную бронированную технику, в то время как в другой голландской бригаде они остаются на вооружении.

Союзники по НАТО регулярно снабжают Прибалтику устаревшей военной техникой. Ранее Латвия получила более 30 закупленных у Австрии самоходных гаубиц.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Латвия
Нидерланды
Эстония
Проекты
CV-90
NATO
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