Эстония получила закупленные у Нидерландов подержанные БМП

Силы обороны Эстонии получили все 44 подержанные боевые машины пехоты (БМП) CV9035, закупленные ранее в Нидерландах.

Об этом сообщает ТАСС. Все БМП переданы воинским частям.

Эстония заключила договор с Нидерландами о покупке 44 подержанных БМП CV9035, изготовленных в 2007–2008 годах, которые считаются одними из наиболее совершенных машин семейства CV90. Нидерланды отказались от них из-за перевооружения одной из своих механизированных бригад на колесную бронированную технику, в то время как в другой голландской бригаде они остаются на вооружении.

Союзники по НАТО регулярно снабжают Прибалтику устаревшей военной техникой. Ранее Латвия получила более 30 закупленных у Австрии самоходных гаубиц.